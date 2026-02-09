ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση της ΝΔ απειλεί τώρα και δημοσιογράφους επειδή κάνουν τη δουλειά τους

Θέση για τον διάλογο που είχαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών πήρε ο ΣΎΡΙΖΑ.

«Μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου», «να είστε πολύ προσεκτικός», «αρκετά με την ασυλία σας», «εκτός από θρασύς είστε και δειλός», «είστε σε εντεταλμένη υπηρεσία»: αυτές οι φράσεις, οι ευθείες απειλές, εκστομίστηκαν σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Π. Μαρινάκη κατά του δημοσιογράφου Χρ. Αβραμίδη που «τόλμησε» να του κάνει ενοχλητικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών» ανέφερε αρχικά η ανακοίνωση για να προσθέσει:

«Είναι ανεπίτρεπτο, και ίσως δεν έχει ξαναγίνει στην πολιτική ιστορία της χώρας, ο εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης να επιχειρεί να εκφοβίσει και εν τέλει να φιμώσει εκπρόσωπο του Τύπου. Να θέλει να επιβάλλει σιωπή νεκροταφείου επειδή ρωτήθηκε για τις συνθήκες της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο. Να προειδοποιεί δημοσιογράφους ότι αν ξανατεθούν ερωτήματα με διατύπωση που δεν του αρέσει, θα κινηθεί νομικά εναντίον τους και θα έχουν «τις συνέπειες του νόμου». Ο Π. Μαρινάκης νομίζει ότι είναι ακόμα μέλος της ΟΝΝΕΔ, τιμώντας τις χειρότερες παραδόσεις της παράταξής του. Είμαστε σίγουροι πως οι δημοσιογραφικές ενώσεις δεν θα αφήσουν να περάσει έτσι το σοβαρότατο ατόπημα του κυβερνητικού εκπροσώπου, αυτή η απειλή κατά της ελευθεροτυπίας και του δικαιώματος των δημοσιογράφων να ρωτούν ό,τι πιστεύουν πως είναι χρήσιμο. Το να απειλεί δημοσιογράφο ο ασκών χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου, σημαίνει ότι η κυβέρνηση απειλεί την ελευθεροτυπία».

Το χρονικό του συμβάντος

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος στάθηκε στο αν το Λιμενικό έκανε επιχείρηση διάσωσης ή αποτροπής των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο στη Χίο, με τον Παύλο Μαρινάκη να του απαντάει ότι «η δουλειά του Λιμενικού είναι να προστατεύει τα σύνορά μας και να αποτρέπει σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές την παράνομη είσοδο στη χώρα μας ανθρώπων που δεν έχουν το σχετικό δικαίωμα». Έπειτα, προσέθεσε πως «όταν υπάρχει μια τέτοια επιχείρηση, καθήκον του Λιμενικού Σώματος είναι όσο παραπάνω μπορεί, παραπάνω πολλές και από τα όρια των δυνατοτήτων των ανθρώπων αυτών, να σώζουν και ανθρώπινες ζωές».

«Μιας και ήδη είχαν μπει στα ελληνικά ύδατα, η μόνη νόμιμη ενέργεια με βάση το Διεθνές Δίκαιο θα ήταν η διάσωση δεν υπάρχει επίλογή της αποτροπής, είναι παράνομη. Εκ των πραγμάτων αυτό δεν έγινε και έχουμε 15 νεκρούς. Τώρα παραδεχτήκατε μόλις ότι η επιχείρηση ήταν αποτροπής;», επανήλθε ο δημοσιογράφος. Τότε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον απείλησε με αγωγή και έκανε λόγο για «εντεταλμένη υπηρεσία».