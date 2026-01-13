ΣΥΡΙΖΑ: “Η κυβέρνηση οδήγησε σε ναυάγιο τον διάλογο με τους αγρότες”

Την κυβέρνηση κατέστησε υπεύθυνη για το “ναυάγιο” του διαλόγου με τους αγρότες η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νατάσα Γκαρά.

Συγκεκριμένα, η κ. Γκαρά, μιλώντας στο Mega, είπε ότι: “Οι αγρότες δεν έφυγαν από τα μπλόκα και δεν έφυγαν και από τον δρόμο και από την διεκδικητική τους στάση, ενώ συνεννοούνταν για να πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση“.

Αναλυτικά τα όσα είπε η κ. Γκαρά:

Το αδιέξοδο σε ό,τι αφορά τη συνάντηση και τον διάλογο τον έφεραν οι διχαστικές και διασπαστικές κινήσεις της κυβέρνησης. Άρα, εμείς θεωρούμε ότι η πλευρά η οποία δεν ήθελε τον διάλογο και προσπάθησε να ναρκοθετήσει όλη αυτή την προσπάθεια και, ως εκ τούτου, έχει την απόλυτη ευθύνη, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

H πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων αποφάσισε με λογικά επιχειρήματα και κριτήρια να ορίσει μια επιτροπή των αγροτών που αποτελείται από 25 εκπροσώπους και καλύπτει το σύνολο της επικράτειας, αλλά και το σύνολο του αγροτικού πληθυσμού. Όπως και μια μικρή εκπροσώπηση 10 ανθρώπων από τους κλάδους της κτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας και της αλιείας, προκειμένου να συζητηθούν τα εξειδικευμένα και τα συγκεκριμένα προβλήματα αυτών των κλάδων, για τα οποία δεν έχουμε ακούσει κανένα μέτρο, καμία εξαγγελία, καμία πρόθεση να γίνει συζήτηση για τα εξειδικευμένα προβλήματα αυτών των κλάδων. Εκτιμούμε ότι ήταν μια λογική πρόταση των αγροτών και των κτηνοτρόφων από την πλευρά τους, με έναν περιορισμένο αριθμό εκπροσώπων.

Η κυβέρνηση, αντί να δεχτεί να συνομιλήσει με αυτή την ομάδα, δηλαδή με τους εκπροσώπους της πλειονότητας των αγροτών και των κτηνοτρόφων, προσπάθησε είτε να κανονίσει δυο διαφορετικές συναντήσεις, είτε να βάλει περιορισμούς στον αριθμό, είτε, μετά, να προσπαθήσει να επιλέξει ή να καταδείξει το ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι και ποιοι θα είναι αποδεκτοί στο Μαξίμου για να γίνει ο διάλογος. Πού καταλήγουμε; Στο ότι δεν συζητάμε για την ουσία των προβλημάτων.

Εκτιμούμε ότι είναι λογική η αντίδραση των αγροτών και των κτηνοτρόφων να θεωρούν ότι έχουν πέσει θύματα εμπαιγμού και ότι καλούνται σε έναν προσχηματικό διάλογο που δεν θα δώσει λύσεις. Και δικαίως διεκδικούν να κάνουν μια ουσιαστική συζήτηση ώστε να λυθεί ένα μέρος των προβλημάτων τους ή τουλάχιστον να δρομολογηθεί λύση και να υπάρχει και μια στρατηγική στον πρωτογενή τομέα.

Όταν μιλάμε για διάλογο, δεν μπορεί να είναι ένας διάλογος μιας ώρας που θα μπουν οι κάμερες, θα βγουν φωτογραφίες και θα πούμε ότι δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα γιατί εμείς ανακοινώσαμε μέτρα. Πρέπει να γίνει η συζήτηση και με τους επιστήμονες του χώρου και με τους τεχνοκράτες και με τις πολιτικές ομάδες και με ανθρώπους που έχουν λόγο και μπορούν να προτείνουν πάνω στο αγροτικό ζήτημα. Άρα είναι αναγκαιότητα ο βαθύς διάλογος.

Σχετικά με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την οικονομική στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Σε ό,τι αφορά αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι είναι περιορισμένος ο δημοσιονομικός χώρος, εμείς λέμε είναι θέμα των προτεραιοτήτων και των επιλογών που βάζει η κυβέρνηση. Ο κ. Μαρινάκης είπε: ας μας πουν ποιους φόρους να ανεβάσουμε για να δώσουμε χρήματα στον πρωτογενή τομέα και στους αγρότες. Οι αγρότες βρίσκονται σε οικονομική απόγνωση, οι περισσότεροι χρωστάνε. Όποιος ζει στην περιφέρεια, βλέπει ότι τελεί υπό κατάρρευση – και κυρίως ο πρωτογενής τομέας. Εμείς είπαμε ότι μπορεί να ανεβάσει τον φόρο στα μερίσματα άνω των 700.000 ευρώ.

Μπορεί να φορολογήσει τα υπερκέρδη στις τράπεζες και στις εταιρείες ενέργειας. Και μπορεί να φτιάξει ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής με προτεραιότητα στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, με προτεραιότητα στον εργατικό κόσμο και στην κοινωνία, η οποία χειμάζεται και από την ακρίβεια και από τις οικονομικές επιλογές αυτής της κυβέρνησης. Άρα, υπάρχουν λύσεις. Γι’ αυτό και λέμε ότι δεν μπορεί να πηγαίνει σε έναν τέτοιο διάλογο με τελεσίγραφα.

Επίσης πρέπει η κυβέρνηση να μας πει πώς αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για τον πρωτογενή τομέα, από τη στιγμή που στον προϋπολογισμό του 2026 η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει τη μείωση των κονδυλίων για αυτόν κατά 440 εκατομμύρια.

Οι παραπάνω προτάσεις για τη φορολόγηση των μερισμάτων και για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και των εταιρειών ενέργειας είναι πλήρως κοστολογημένες κι έχουν κατατεθεί στη Βουλή ως προτάσεις νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δεν πρόκειται για φορολόγηση της μεσαίας τάξης.

Διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για τους αγρότες υπάρχει, αν η κυβέρνηση αποφασίσει να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει πολιτική. Κι επειδή δεν θεωρούμε ότι μπορεί να αλλάξει πολιτική, πρέπει να αποχωρήσει και να αλλάξουμε κυβέρνηση.