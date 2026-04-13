ΣΥΡΙΖΑ για το “ναυάγιο” των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν: “Η ΕΕ να αναλάβει δράση για την επανεκκίνησή τους”

Κάλεσμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αναλάβει άμεσα δράση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες ναυάγησαν στο Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο, απηύθυνε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνει πως οι απειλές Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ και η συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο «εντείνουν την παγκόσμια ανησυχία για κλιμάκωση και αποσταθεροποιούν περαιτέρω την περιοχή».

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί η παθητική στάση της ΕΕ, ούτε η συναινετική στάση της ελληνικής κυβέρνησης» επισημαίνει η Κουμουνδούρου και καταλήγει:

«Χρειάζονται τώρα άμεσες πρωτοβουλίες που θα βάλουν τέλος σε έναν παράλογο και αδιέξοδο πόλεμο που έχει προκαλέσει καταστροφή και απόγνωση».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«Το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, οι απειλές Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό, καθώς και η συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο εντείνουν την παγκόσμια ανησυχία για κλιμάκωση και αποσταθεροποιούν περαιτέρω την περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει άμεσα δράση και να ασκήσει πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η παθητική στάση της ΕΕ, ούτε η συναινετική στάση της ελληνικής κυβέρνησης.

Χρειάζονται τώρα άμεσες πρωτοβουλίες που θα βάλουν τέλος σε έναν παράλογο και αδιέξοδο πόλεμο που έχει προκαλέσει καταστροφή και απόγνωση».