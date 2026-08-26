Θεμιστοκλέους κατά Πολάκη: «Έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική, όχι να διαστρεβλώνει»

Σκληρή απάντηση στον Παύλο Πολάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έδωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατηγορώντας τον βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης για «διαστρέβλωση» και «παραποίηση» των στοιχείων σχετικά με το ΕΣΥ.

«Ο κ. Πολάκης έχει κάθε δικαίωμα να ασκεί κριτική. Όχι να διαστρεβλώνει. Όχι να παραποιεί», ανέφερε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, παρουσιάζοντας την κυβερνητική απάντηση σε επτά σημεία.

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Ο υφυπουργός υποστήριξε ότι η ενίσχυση της δημόσιας Υγείας αφορά το σύνολο των πολιτών και κάλεσε να διαχωριστεί η συζήτηση για το ΕΣΥ από τα «μικροπολιτικά “εγώ”».

ΜΕΘ: Από 557 σε 914 κλίνες

Αναφερόμενος στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε ότι το 2019 λειτουργούσαν 557 κλίνες ΜΕΘ, ενώ το 2025 ο αριθμός των κλινών Ενηλίκων και Παίδων είχε φτάσει τις 914.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, οι ΜΕΘ στελεχώνονταν το 2025 από:

939 γιατρούς

2.339 νοσηλευτές

228 εργαζομένους λοιπού προσωπικού

Όπως ανέφερε, από το 2024 έως το 2025 το ιατρικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 9,95%, το νοσηλευτικό κατά 10,96% και το λοιπό προσωπικό κατά 9,09%.

Προσωπικό του ΕΣΥ: «9.700 περισσότεροι εργαζόμενοι»

Ο υφυπουργός Υγείας υποστήριξε ότι τον Ιούνιο του 2019 υπηρετούσαν στα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 90.300 εργαζόμενοι, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 ο αριθμός τους είχε ανέλθει στις 100.000.

Κατά τον ίδιο, πρόκειται για καθαρή αύξηση 9.700 εργαζομένων ή 10,74%, αφού έχουν συνυπολογιστεί οι συνταξιοδοτήσεις και οι υπόλοιπες αποχωρήσεις.

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Ειδικότερα, παρουσίασε τα ακόλουθα στοιχεία:

Οι γιατροί αυξήθηκαν από 24.900 σε 27.952

Οι νοσηλευτές από 37.200 σε 42.247

Το λοιπό προσωπικό από 28.200 σε 29.801 εργαζομένους

Η απάντηση για τα «σοβατίσματα»

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους απέρριψε τον χαρακτηρισμό «σοβατίσματα» για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα νοσοκομεία.

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Όπως σημείωσε, πρόκειται για συνολικές ανακατασκευές και εκσυγχρονισμό υποδομών που περιλαμβάνουν ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, δίκτυα, κλινικές, χειρουργεία, μονάδες και χώρους νοσηλείας.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη συνολική αναβάθμιση 63 Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, χαρακτηρίζοντας τη σχετική κριτική «ηθελημένη στρέβλωση».

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Πάνω από 250 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό

Σχετικά με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ο υφυπουργός δήλωσε ότι την τελευταία πενταετία διατέθηκαν περισσότερα από 250 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας, μέσω διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Τα τρία νοσοκομεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Απαντώντας στην κριτική για τα τρία νέα νοσοκομεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σε Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή και Σπάρτη, ο Μάριος Θεμιστοκλέους επισήμανε ότι κανείς δεν αμφισβητεί πότε άρχισε η συζήτηση για τη δωρεά.

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Τόνισε, ωστόσο, ότι τα τρία νοσοκομεία βρίσκονται πλέον υπό κατασκευή και, όπως ανέφερε, πρόκειται να παραδοθούν σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

Για τον ισχυρισμό του Παύλου Πολάκη ότι το κόστος «σχεδόν διπλασιάστηκε με ενέργειες της κυβέρνησης», παρέπεμψε στις επίσημες ανακοινώσεις του ίδιου του Ιδρύματος.

Νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Ο υφυπουργός Υγείας υποστήριξε ακόμη ότι το έργο του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος.

Η διαγωνιστική διαδικασία ΣΔΙΤ έχει αρχίσει και η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται εντός του 2027.

Το νέο νοσοκομείο προβλέπεται να διαθέτει:

425 κλίνες

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας

Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας

Ακτινοθεραπευτικό τμήμα

Πλήρη διαγνωστικό και εργαστηριακό τομέα

Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 350 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Θεμιστοκλέους για το Νοσοκομείο Χανίων: «Υπάρχουν προβλήματα»

Για το Νοσοκομείο Χανίων, ο Μάριος Θεμιστοκλέους αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα και κενές θέσεις.

«Δεν τα κρύβουμε και αναζητούμε κάθε νόμιμο τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών μέχρι να στελεχωθούν οι θέσεις», σημείωσε.

«Από τις εννέα στις 4,5 ώρες η αναμονή στα Επείγοντα»

Ο υφυπουργός κατηγόρησε τον Παύλο Πολάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν αναφέρθηκαν στη μείωση του χρόνου αναμονής στα Επείγοντα, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περιορίστηκε από τις εννέα σε λιγότερο από 4,5 ώρες.

Απέδωσε τη μεταβολή στην αύξηση του προσωπικού, στο νέο μοντέλο λειτουργίας των ΤΕΠ, στην καλύτερη διαχείριση της ροής των ασθενών και στην ψηφιακή παρακολούθηση της πορείας τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων, στην παράδοση φαρμάκων υψηλού κόστους στο σπίτι ή στο φαρμακείο της γειτονιάς και στην εφαρμογή MyHealth, μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε εξετάσεις, συνταγές, παραπεμπτικά και το ιστορικό υγείας τους.

«Η ισοπέδωση δεν βελτιώνει ούτε το ΕΣΥ ούτε τη δημόσια συζήτηση»

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους ολοκλήρωσε την απάντησή του δίνοντας έμφαση στα προγράμματα πρόληψης και στη μετάβαση, όπως είπε, από ένα σύστημα που περίμενε τον πολίτη να αρρωστήσει σε ένα σύστημα που επενδύει στην πρόληψη.

«Πιστεύω στην καλοπροαίρετη κριτική. Τη θεωρώ όχι μόνο χρήσιμη αλλά και απαραίτητη. Αρκεί να γίνεται με στοιχεία και με πραγματική διάθεση να βελτιωθεί το σύστημα», ανέφερε.

Απευθυνόμενος στον Παύλο Πολάκη, κατέληξε: «Η ισοπέδωση δεν πρόκειται να βελτιώσει ούτε το ΕΣΥ ούτε τη δημόσια συζήτηση. Με λυπεί που στην περίπτωσή σας, κύριε Πολάκη, αφθονεί το δεύτερο και αναζητείται το πρώτο».