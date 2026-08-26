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ΔΙΕΘΝΗ

Νέπαλ: Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές

Νέπαλ: Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές
epa13193024 Rescuers ride in an excavator at Devighat village following a flash flood in Trishuli Bazar, Nuwakot district, Nepal, 26 August 2026. Several people were killed and multiple others were reported missing after a massive flash flood swept through Rasuwa and Nuwakot districts causing widespread destruction to settlements and infrastructure, according to local authorities. EPA/NARENDRA SHRESTHA
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Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια άρχισε να καταφθάνει στο Νεπάλ, όπου καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν παραμεθόρια περιοχή κοντά στο Θιβέτ.

Χείμαρροι λάσπης σάρωσαν την κοιλάδα ποταμού μεταξύ της Κίνας και του Νεπάλ, παρασύροντας κτίρια, γέφυρες και οχήματα. Ολόκληρα χωριά «σβήστηκαν από τον χάρτη», δήλωσε ο Ντέιβιντ Φίσερ, επικεφαλής του γραφείου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) στο Νεπάλ.

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H IFRC ανέφερε πως αποδέσμευσε σχεδόν ένα εκατομμύριο ελβετικά φράγκα (λίγο πάνω από 1 εκατ. ευρώ) από τα ταμεία έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης. Στέλνει επίσης πόσιμο νερό, κουβέρτες, κιτ πρώτων βοηθειών, φορεία και σάκους για τη μεταφορά νεκρών.

«Προτεραιότητα αυτήν την ώρα είναι να φθάσουμε στις πληγείσες κοινότητες και να παράσχουμε βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους», υπογράμμισε ο Ντέιβιντ Φίσερ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Copernicus για να βοηθήσει το έργο των σωστικών συνεργείων, δηλώνοντας έτοιμη να παράσχει περαιτέρω βοήθεια.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενημέρωσε ότι έστειλε ιατρικά εφόδια στο Νεπάλ.

Η γειτονική Ινδία έστειλε 10 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, ανακοίνωσε ο ΥΠΕΞ Σουμπραμανιάμ Τζαϊσάνκαρ. Η ινδική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι μεταγωγικά αεροσκάφη θα παραδώσουν επιπλέον εφόδια και ότι ελικόπτερά της θα συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης ή εκκένωσης. Νωρίτερα, ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είχε διαβεβαιώσει πως η χώρα του είναι «έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια στο Νεπάλ».

Το Μπανγκλαντές προσφέρθηκε επίσης να βοηθήσει το Νεπάλ «με κάθε δυνατό τρόπο σε επιχειρήσεις αρωγής και διάσωσης».

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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