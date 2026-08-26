Ο τραγουδιστής Έρος Ραματσότι υποβλήθηκε σε επέμβαση στις φωνητικές χορδές

Ο ιταλός τραγουδιστής Έρος Ραματσότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές, λόγω της οποίας αναγκάζεται να αναβάλει τις προγραμματισμένες συναυλίες του σε ΗΠΑ, Καναδά και χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η επέμβαση «πήγε περίφημα», ωστόσο οι γιατροί συνέστησαν «πρόγραμμα αποκατάστασης», σύμφωνα με δήλωση του 62χρονου σταρ της ιταλικής μουσικής που κοινοποίησε η «Friends & Partners», διοργανώτρια της περιοδείας. Ως εκ τούτου, οι προσεχείς συναυλίες στο πλαίσιο της περιοδείας «Una Storia Importante» μετατίθενται για το 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έρος Ραματσότι, ένας από τους πιο καταξιωμένους διεθνώς ιταλούς τραγουδιστές, με επιτυχίες όπως τα «Più bella cosa» και «Cose della vita», ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τα αναρίθμητα μηνύματα που έλαβε, και τους έστειλε την αγάπη του.

Είναι δεύτερη φορά που ο Ραματσότι υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές χορδές. Η προηγούμενη ήταν το 2019, όταν είχε αναγκαστεί να διακόψει για δύο μήνες μια παγκόσμια περιοδεία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ