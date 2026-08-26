Ρία Ελληνίδου – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Απόδραση με σκάφος στο Ιόνιο λίγο πριν το τέλος του καλοκαιριού

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου εκμεταλλεύονται τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια ακόμη καλοκαιρινή εξόρμηση, αυτή τη φορά με φόντο το Ιόνιο. Το ζευγάρι άφησε για λίγο πίσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του και βρέθηκε στη θάλασσα, απολαμβάνοντας μια βόλτα με σκάφος. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε με τους followers του ορισμένα στιγμιότυπα από την απόδρασή τους, δίνοντας μια μικρή γεύση από τις διακοπές τους.

Η σχέση τους έχει πλέον γίνει περισσότερο εξωστρεφής, καθώς το τελευταίο διάστημα οι κοινές εμφανίσεις και οι αναρτήσεις τους έχουν πυκνώσει. Αν και στην αρχή επέλεγαν να κρατούν χαμηλούς τόνους, πλέον η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν διστάζουν να μοιράζονται με το κοινό μικρές στιγμές από τη ζωή τους.

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Μάλιστα, μέσα στους τελευταίους μήνες έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές αποδράσεις, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, με την Ταϊλάνδη να αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές στάσεις τους.