Νεπάλ: Τεράστιος χείμαρρος «καταπίνει» τα πάντα – Συγκλονιστικό βίντεο

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το Νεπάλ, όπου ένας τεράστιος χείμαρρος κατεβαίνει με ασύλληπτη ορμή, παρασύροντας ό,τι βρίσκεται στο πέρασμά του.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο των social media καταγράφεται η στιγμή που ο τεράστιος όγκος νερού φτάνει στην περιοχή και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εξαφανίζει ένα φράγμα ή κατασκευή που βρίσκεται στην πορεία του.

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Την ίδια ώρα, πολίτες που βρίσκονται στην άκρη του σημείου αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και αρχίζουν να τρέχουν για να απομακρυνθούν.

Το πιο συγκλονιστικό σημείο, ωστόσο, έρχεται στο τέλος του βίντεο. Το άτομο που καταγράφει τις εικόνες βρίσκεται σε υψηλότερο σημείο και αρχικά παρακολουθεί την τεράστια ποσότητα νερού να κατεβαίνει με ορμή. Όταν όμως αντιλαμβάνεται ότι το πλημμυρικό κύμα συνεχίζει να πλησιάζει, αφήνει την κάμερα και τρέχει και το ίδιο για να σωθεί.

Τουλάχιστον 157 νεκροί – Εκατοντάδες αγνοούμενοι

Ο απολογισμός από τις καταστροφικές πλημμύρες είναι βαρύς, καθώς τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, έχουν αναφερθεί ακόμα τρεις νεκροί, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των επιβεβαιωμένων θυμάτων σε τουλάχιστον 160. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοουμένων ενδέχεται να μεταβληθεί.

Η καταστροφή έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε σπίτια, δρόμους, γέφυρες και άλλες υποδομές, ενώ οι διασώστες δίνουν μάχη για να προσεγγίσουν τις πληγείσες περιοχές.

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Η προειδοποίηση που αναρτήθηκε μαζί με το βίντεο

Πάνω στο βίντεο, ο χρήστης που το ανερτησε δημοσίευσε και την ακόλουθη προειδοποίηση:

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«Αύριο, στις 9:35 το πρωί, λόγω εισόδου μεγάλης ποσότητας νερού/πλημμυρικού κύματος στον ποταμό Μπότε Κόσι από την πλευρά του Θιβέτ, παρακαλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία, σε αυξημένη επιφυλακή, μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Η προειδοποίηση αφορά την παραποτάμια περιοχή του ποταμού Τρισούλι, μέχρι το Μούγκλιν.

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Τμήμα Πρόγνωσης Πλημμυρών.»

@accuweather CCTV footage captured the moment a massive mudslide devastated the Nepal-China border crossing on Wednesday. I'll grab this from Jesse's article: A glacial lake outburst above the Bhotekoshi River may have caused the flooding and destruction, Shailendra Thapa, a spokesman for the Armed Police Force, said, but AccuWeather meteorologists pinpoint an earthquake in the area as the root cause. Approximately 400 tourists were reported missing, and 31 people were killed, BBC reported, though the intensity of the disaster dictated that the death toll would rise significantly. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ♬ original sound – AccuWeather

Οι εικόνες αποτυπώνουν την ταχύτητα και τη δύναμη του χειμάρρου που άφησε ελάχιστο χρόνο αντίδρασης σε όσους βρίσκονται στην περιοχή.