Συνταγματική Αναθεώρηση: Έλαβε προθεσμία δυο μηνών για την υποβολή της έκθεσής της
Την Παρασκευή η πρώτη συνεδρίαση
Ενεκρίθη -κατά πλειοψηφία- από την Oλομέλεια της Βουλής, η πρόταση του προέδρου του Σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη, να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή το πρωί, με αντικείμενο την εκλογή προεδρείου, το οποίο είθισται να είναι διακομματικό.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις