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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Έλαβε προθεσμία δυο μηνών για την υποβολή της έκθεσής της

Την Παρασκευή η πρώτη συνεδρίαση

Συνταγματική Αναθεώρηση: Έλαβε προθεσμία δυο μηνών για την υποβολή της έκθεσής της
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ενεκρίθη -κατά πλειοψηφία- από την Oλομέλεια της Βουλής, η πρόταση του προέδρου του Σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη, να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή το πρωί, με αντικείμενο την εκλογή προεδρείου, το οποίο είθισται να είναι διακομματικό.

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