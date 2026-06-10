Συνταγματική Αναθεώρηση: Έλαβε προθεσμία δυο μηνών για την υποβολή της έκθεσής της

Ενεκρίθη -κατά πλειοψηφία- από την Oλομέλεια της Βουλής, η πρόταση του προέδρου του Σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη, να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή το πρωί, με αντικείμενο την εκλογή προεδρείου, το οποίο είθισται να είναι διακομματικό.