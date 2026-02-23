Συνεδριάζει αύριο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής
Στις 11:30 στο Μέγαρο Μαξίμου
Αύριο, στις 11:30, θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
Επίσης, στις 13:00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.
