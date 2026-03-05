Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Συναντήθηκε με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και Γενικό Γραμματέα του κόμματος «Renaissance» Gabriel Attal ο Μητσοτάκης

Τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δυο πλευρές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και Γενικό Γραμματέα του κόμματος «Renaissance» Gabriel Attal.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, καθώς και για ζητήματα ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

