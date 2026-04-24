G7 για το Περιβάλλον: Για τον Καναδά, η φύση και το κλίμα “πάνε μαζί”

Η υπουργός Περιβάλλοντος του Καναδά χαιρέτισε σήμερα τις “καλές συζητήσεις” με την ευκαιρία της συνάντησης της G7 για το Περιβάλλον, κρίνοντας ότι οι συζητήσεις για τη φύση και το κλίμα πάνε “μαζί”, παρά την επίσημη απουσία του θέματος του κλίματος από την ατζέντα της συνάντησης.

“Όταν μιλάμε για την προστασία της φύσης, σημαίνει επίσης ανάληψη δράσης για την κλιματική αλλαγή. Όταν μιλάμε για το πώς θα προστατέψουμε τους ωκεανούς, μιλάμε επίσης για το ποιες είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους ωκεανούς”, δήλωσε η Τζούλι Νταμπρούσιν, υπουργός Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Φύσης, σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Πιστεύω ότι οι δύο συζητήσεις πάνε μαζί. Και είχαμε καλές συζητήσεις”, πρόσθεσε, στο τέλος της διήμερης συνάντησης στο Παρίσι των υπουργών Περιβάλλοντος της G7, της Ομάδας των Επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη.

Η Γαλλία έθεσε στο τραπέζι των συζητήσεων της G7 διάφορα θέματα που συνδέονται με τη φύση –χρηματοδότηση για τη βιοποικιλότητα, ερημοποίηση, ωκεανοί… αλλά χωρίς να συζητηθεί το θέμα του κλίματος κατά μέτωπο για να μην προκληθεί αντιπαλότητα με τις ΗΠΑ.

“Έχουμε καλές σχέσεις μεταξύ μας όλα τα μέλη που είμασταν εδώ. Και επίσης καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον λίγο περισσότερο όταν έχουμε τον χρόνο να μιλάμε μεταξύ μας”, δήλωσε η Τζούλι Νταμπρούσιν, όταν ρωτήθηκε για τη στάση των ΗΠΑ, χώρα με την οποία οι διμερείς σχέσεις είναι τεταμένες.

Ο Καναδάς είναι “μια υπερδύναμη στις καθαρές και συμβατικές ενέργειες και ξέρουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την απανθρακοποίηση της οικονομίας μας“, δήλωσε επίσης.

“Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα, και στον τρόπο απανθρακοποίησης της βιομηχανίας μας. Αλλά δεσμευόμαστε απόλυτα να φθάσουμε στην ουδετερότητα του άνθρακα έως το 2050, είμαστε προσηλωμένοι στη συμφωνία του Παρισιού και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό”, υποσχέθηκε η υπουργός.