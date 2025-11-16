Συνάντηση Ζελένσκι – Κακλαμάνη: «Είμαστε απέναντι σε όποιον παραβιάζει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη το απόγευμα της Κυριακής 16/11.

Συγκεκριμένα, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Βουλή, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να αναφέρει «Η Ελλάδα είναι απέναντι σε όποιον παραβιάζει τους κανόνες τους διεθνούς δικαίου».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε «ευχαριστώ τους Έλληνες βουλευτές που από την πρώτη στιγμή στάθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας, αλλά και τη γενικότερη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία και σε διεθνές επίπεδο. Η στήριξη από την Ελλάδα ήταν και ανθρωπιστική και στρατιωτική. Η Ελλάδα μας στάθηκε από την πρώτη στιγμή, ο ελληνικός λαός ήταν ευαίσθητος και έδωσε καταφύγιο σε πολλούς Ουκρανούς πρόσφυγες».