Κάγια Κάλας: Η ΕΕ έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Η συμφωνία που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ αποτελεί μια «δυνητικά σημαντική πρόοδο», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Όπως ανέφερε η Κ. Κάλας, η συμφωνία μπορεί να δημιουργήσει τον απαραίτητο πολιτικό χώρο για βαθύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άλλα κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας στην περιοχή, αν και, όπως τόνισε, «η δυσκολότερη φάση των συνομιλιών βρίσκεται ακόμη μπροστά μας». Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ αποκάλυψε ότι τις τελευταίες ημέρες είχε επαφές με Ιρανούς και ‘Αραβες αξιωματούχους του Κόλπου, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να συμμετάσχει ενεργά στην επόμενη φάση της διαδικασίας. «Από την οικονομική της ισχύ έως την εξειδικευμένη γνώση της στον πυρηνικό τομέα, η ΕΕ είναι έτοιμη να συμβάλει σε μια βιώσιμη και διαρκή λύση», δήλωσε χαρακτηριστικά, χαιρετίζοντας παράλληλα τις διπλωματικές προσπάθειες των διαμεσολαβητών, ιδίως του Πακιστάν, του Κατάρ και άλλων περιφερειακών εταίρων που συνέβαλαν στην επίτευξη της συμφωνίας.

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Ιδιαίτερη έμφαση στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ δόθηκε στο ζήτημα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο συμμετοχής της ευρωπαϊκής επιχείρησης Aspides στις διεθνείς προσπάθειες προστασίας της περιοχής, η Ύπατη Εκπρόσωπος σημείωσε ότι έχουν ήδη προηγηθεί εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ υπουργών Εξωτερικών και ‘Αμυνας της ΕΕ. Όπως εξήγησε, η επιχείρηση Aspides θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ η γαλλοβρετανική πρωτοβουλία αναμένεται να αναλάβει δράση στο Στενό του Ορμούζ. «Τα δύο σχήματα αλληλοσυμπληρώνονται», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της ασφάλειας στις δύο περιοχές είναι αλληλένδετη, ιδιαίτερα μετά τις απειλές των Χούθι για περαιτέρω επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας.

Αναφερόμενη στον Λίβανο, η Κ. Κάλας ανακοίνωσε ότι η ΕΕ ενέκρινε πακέτο στήριξης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ προς τις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις, με στόχο την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας και τη στήριξη των προσπαθειών αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, η Ύπατη Εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ είχε ήδη συμφωνήσει σε κυρώσεις κατά εξτρεμιστών Ισραηλινών εποίκων και στελεχών της Χαμάς. Ωστόσο, παρά τις εισηγήσεις αρκετών κρατών-μελών για περαιτέρω μέτρα, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη ομοφωνίας. Η Κάλας ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει πριν από το επόμενο Συμβούλιο επιλογές για πιθανά εμπορικά μέτρα, περιλαμβανομένων περιορισμών στις εισαγωγές προϊόντων που προέρχονται από παράνομους ισραηλινούς οικισμούς.

Στο ουκρανικό μέτωπο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας καταδίκασε τις νέες ρωσικές επιθέσεις κατά του Κιέβου, οι οποίες, όπως είπε, κόστισαν ζωές αμάχων και προκάλεσαν ζημιές ακόμη και στον ιστορικό καθεδρικό ναό της ουκρανικής πρωτεύουσας. «Η Μόσχα δεν δείχνει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο. Ο πόλεμος του Πούτιν έχει φτάσει σε αδιέξοδο και γι’ αυτό η Ρωσία στρέφεται όλο και περισσότερο εναντίον αμάχων», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις πλήγμα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουκρανίας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών, όπως είπε, συμφώνησαν ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει αταλάντευτα τη στήριξη προς το Κίεβο και την αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε πακέτο κυρώσεων που στοχεύει το ρωσικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα, τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» μεταφοράς πετρελαίου, δίκτυα υβριδικού πολέμου, καθώς και πρόσωπα που απειλούν τη σταθερότητα της Μολδαβίας. Παράλληλα, οι υπουργοί ζήτησαν την ταχεία προώθηση του 21ου πακέτου κυρώσεων. Η Κ. Κάλας υποστήριξε ότι οι δυτικές κυρώσεις έχουν ήδη κοστίσει στη ρωσική οικονομία από ένα έως 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ, πόροι οι οποίοι, όπως είπε, δεν μπορούν πλέον να διοχετευθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος τάχθηκε επίσης υπέρ της περαιτέρω διεθνούς απομόνωσης της Ρωσίας, δηλώνοντας ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να «στρώνει κόκκινο χαλί» σε καλλιτέχνες και αθλητές που στηρίζουν ενεργά την πολεμική πολιτική του Κρεμλίνου.

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Τέλος, ανακοίνωσε ότι αργότερα εντός της ημέρας η Ουκρανία και η Μολδαβία θα πραγματοποιήσουν ένα ακόμη βήμα στην ευρωπαϊκή τους πορεία με το άνοιγμα των πρώτων κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. «Το μέλλον της Ουκρανίας και της Μολδαβίας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξή τους θα κάνει και την Ευρώπη ισχυρότερη», κατέληξε.