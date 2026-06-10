Συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν στη Σόφια στη σκιά της “Γαλάζιας Πατρίδας”

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 10 Ιουνίου στη Σόφια η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η συνάντηση των δύο υπουργών διεξάγεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα εμφανίζεται να προετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία για τη «Γαλάζια Πατρίδα», ενώ την ίδια ώρα διατηρείται επισήμως η γραμμή για αποφυγή έντασης στο Αιγαίο.

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Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμενόταν να επαναλάβει στον Χακάν Φιντάν ότι καμία μονομερής ενέργεια που αφορά ζητήματα θαλάσσιων ζωνών και Δικαίου της Θάλασσας δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα ούτε να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Η ελληνική πλευρά επιμένει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες στερούνται νομικής βάσης και δεν μπορούν να επηρεάσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Το μήνυμα της Αθήνας είναι σαφές: ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και όχι υπό το βάρος μονομερών αξιώσεων.

Το ίδιο μήνυμα έχει ήδη μεταφερθεί σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς, καθώς η Αθήνα επιχειρεί να διαμορφώσει εγκαίρως πλέγμα διπλωματικής αντίδρασης απέναντι σε ενδεχόμενη κλιμάκωση.

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η έγκαιρη ενημέρωση των εταίρων είναι κρίσιμη, ειδικά ενόψει των κινήσεων που προετοιμάζει η Άγκυρα. Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές αφήνουν ήδη να εννοηθεί ότι μονομερείς ενέργειες που θα υπονομεύουν τη σταθερότητα στην περιοχή δεν θα μείνουν χωρίς πολιτικό κόστος.

Παρά την επιμονή της Τουρκίας σε ρητορικές και πρωτοβουλίες που προκαλούν ανησυχία στην Αθήνα, η ελληνική διπλωματία επιδιώκει να κρατήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας. Η συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν στη Σόφια εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο: από τη μία, η Αθήνα στέλνει καθαρό μήνυμα ότι δεν αποδέχεται τετελεσμένα· από την άλλη, επιμένει στη διατήρηση ενός λειτουργικού καναλιού συνεννόησης, με στόχο να αποφευχθεί η διολίσθηση σε νέα περίοδο έντασης.