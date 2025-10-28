Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Συνάντηση Δένδια – Πάλμα στη Θεσσαλονίκη – Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE στο επίκεντρο

Η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας

DEBATER NEWSROOM

Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα είχε, σήμερα, στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ» ο κ. Δένδιας αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε «στο πλαίσιο των τακτικών επαφών μας», ενώ υπογραμμίζει: «Συζητήσαμε για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου και τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις που αφορούν στα ζητήματα ασφαλείας».

«Επιπλέον, συζητήσαμε σχετικά με την προοπτική συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου για την κοινή συμμετοχή και εκπόνηση σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διάφορους τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία» καταλήγει ο κ. Δένδιας.

