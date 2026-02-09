Συνάντηση με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων για τον Μητσοτάκη την Τρίτη 10/2
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Συνάντηση με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων θα έχει την Τρίτη 10/2 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στη μια το μεσημέρι με τους εκπροσώπους στο Μέγαρο Μαξίμου.
Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11.00 θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Alain Berset, στο Μέγαρο Μαξίμου.
