Συλλυπητήρια από τον ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο του γιου της Θεανώς Φωτίου

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του γιου της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζου, σε ηλικία μόλις 48 ετών, έστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Βασίλη Ρίζο, έναν νέο άνθρωπο που συνέδεσε τη ζωή του με τη γνώση, τη δημιουργία και τη συλλογική δράση.

Ο Βασίλης Ρίζος υπήρξε ένας διακεκριμένος αρχιτέκτονας σε διεθνείς και πανελλαδικούς διαγωνισμούς, αλλά και ένας ενεργός πολίτης με ουσιαστική παρουσία στα ζητήματα της Αθήνας μέσα από την «Ανοιχτή Πόλη», του δημόσιου χώρου και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Έχοντας βαθιά σχέση με τη γειτονιά του, τους Αμπελόκηπους και με συνεχή συμμετοχή σε συλλογικότητες, δημοτικές πρωτοβουλίες και φορείς, έδωσε το παρών σε κάθε διεκδίκηση για μια πιο δίκαιη και συμπεριληπτική Αθήνα.

Συμμετείχε ενεργά στον χώρο της Αριστεράς, υπήρξε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και παρέμεινε συνεπής στις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, τόσο με την επαγγελματική όσο και με την κοινωνική του δράση. Η συμβολή του σε εγχειρήματα αστικού σχεδιασμού, αλλά και σε πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, υπήρξε ουσιαστική και αναγνωρισμένη. Ως μέλος της «Ανάπλασης Αθήνας», το 2018-2019, είχε την ευθύνη του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Η απώλειά του, σε τόσο δημιουργική ηλικία, αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στη μητέρα του, Θεανώ Φωτίου, στον γιο του Δημήτρη και σε όλους τους οικείους του.