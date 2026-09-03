Σαμαράς: Πάνω από τα γραφεία των εκδόσεων Λιβάνη το “στρατηγείο” του – Πότε παίρνει τα κλειδιά (φωτογραφίες)

Το πολιτικό γραφείο του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά θα στεγαστεί πάνω από τα γραφεία των εκδόσεων Λιβάνη, στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος, στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

Η συμφωνία για τον χώρο έχει κλείσει και ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο εσωτερικό του κτιρίου, προκειμένου να διαμορφωθούν τα γραφεία. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η εγκατάσταση προγραμματίζεται να γίνει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, οπότε και αναμένεται να παραδοθούν τα κλειδιά.

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Πρόκειται για ένα κτίριο με ιδιαίτερο πολιτικό και ιστορικό συμβολισμό. Στο ισόγειο βρίσκονται οι εκδόσεις Λιβάνη, ενώ στο παρελθόν στον χώρο στεγάζονταν τα γραφεία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου.

Εξωτερικά, πάντως, το κτίριο δεν αναμένεται να αλλάξει, οι παρεμβάσεις αφορούν το εσωτερικό των χώρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο χώρος αναμένεται να παραδοθεί στο νέο κόμμα για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση εμπλοκής σε πολιτικές διαδικασίες.

Ο εκδοτικός οίκος, που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στο συγκεκριμένο σημείο, επισημαίνει ότι διαχρονικά στηρίζει κάθε πολιτική προσπάθεια, ανεξαρτήτως κόμματος ή πολιτικού χώρου.

Τα σενάρια για το όνομα του νέου κόμματος

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι διεργασίες για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά.

Σε ό,τι αφορά την ονομασία του νέου κόμματος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός δεν επιθυμεί ένα όνομα που θα παραπέμπει σε αρκτικόλεξο. Αντιθέτως, προκρίνει ένα καθαρό, διακριτό όνομα για τον νέο πολιτικό φορέα.

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Παράλληλα, αρχίζουν να διαμορφώνονται και τα πρώτα ονόματα που θα μπορούσαν να στελεχώσουν το νέο κόμμα και να βρεθούν στα ψηφοδέλτιά του.

Μεταξύ των προσώπων που συζητούνται είναι ο Θανάσης Σκορδάς, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει πυκνώσει τις δημόσιες παρεμβάσεις και τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του και αναμένεται να είναι υποψήφιος στην Αθήνα.

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Στα ονόματα που ακούγονται βρίσκεται επίσης η Σοφία Νικολάου, πρώην γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, ενώ έντονα συζητήθηκε το τελευταίο διάστημα και το όνομα της Βούλας Πατουλίδου.