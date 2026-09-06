ΔΕΘ: Συλλεκτικό γραμματόσημο για τα 100 χρόνια του θεσμού – Μαζί ΠΑΟΚ, ΑΠΘ και ΣΣΑΣ

Το συλλεκτικό γραμματόσημο των Ελληνικών Ταχυδρομείων που είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε την Κυριακή σε ειδική εκδήλωση στο περίπτερο των ΕΛΤΑ.

Στην παρουσίαση έδωσαν το «παρών» ο πρόεδρος των ΕΛΤΑ, Κωνσταντίνος Μασσέλος, και ο πρόεδρος της ΔΕΘ–HELEXPO, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, ο οποίος παρέλαβε το πρώτο συλλεκτικό γραμματόσημο για την επέτειο του θεσμού.

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Το γραμματόσημο αποτελεί μέρος της αναμνηστικής σειράς «1926–2026», η οποία κυκλοφορεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και είναι αφιερωμένη σε τέσσερις ιστορικούς φορείς που συνδέονται άρρηκτα με τη Θεσσαλονίκη.

«Σημείο συνάντησης ιδεών, ανθρώπων και επιχειρήσεων»

Κατά τον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος των ΕΛΤΑ υπογράμμισε ότι το επετειακό γραμματόσημο τιμά έναν θεσμό που αποτέλεσε διαχρονικά σημείο συνάντησης ανθρώπων, ιδεών, επιχειρήσεων και τεχνολογικών εξελίξεων.

«Το γραμματόσημο που εκδίδουμε για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ τιμά έναν θεσμό που υπήρξε διαχρονικά σημείο συνάντησης ιδεών, ανθρώπων, επιχειρήσεων, φορέων και τεχνολογικών εξελίξεων», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Μασσέλος.

Όπως επισήμανε, στη διάρκεια της εκατονταετούς πορείας της η ΔΕΘ υποδέχθηκε εκατομμύρια επισκέπτες και φιλοξένησε καινοτομίες και πρωτιές που σημάδεψαν την ιστορία της.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Έκθεση βρίσκεται σήμερα στην αφετηρία μιας νέας εποχής, με ένα μεγάλο όραμα που διαμορφώνει το μέλλον της.

«Τιμούμε και την ίδια τη Θεσσαλονίκη»

Ο πρόεδρος των ΕΛΤΑ στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση της Διεθνούς Έκθεσης με την πόλη που τη φιλοξενεί.

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«Τιμούμε με αυτό το γραμματόσημο τη ΔΕΘ, αλλά και την ίδια την πόλη της Θεσσαλονίκης, στην οποία η Έκθεση έχει υπάρξει διαχρονικά σημείο αναφοράς και μέρος της ταυτότητάς της», δήλωσε.

Η ΔΕΘ αποτελεί εδώ και έναν αιώνα έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους θεσμούς της Θεσσαλονίκης, καθώς η ιστορική και οικονομική της διαδρομή είναι στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και τη διεθνή παρουσία της πόλης.

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Τσεντεμεΐδης: «Ένα κομμάτι χαρτί απεικονίζει ιστορία 100 ετών»

Παραλαμβάνοντας το πρώτο συλλεκτικό γραμματόσημο, ο Χρήστος Τσεντεμεΐδης ευχαρίστησε τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και τη διοίκησή τους για την πρωτοβουλία.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ–HELEXPO χαρακτήρισε την έκδοση «τιμητική στιγμή» και μίλησε για ένα συμβολικό και εμβληματικό γραμματόσημο που συμπυκνώνει την ιστορία ενός ολόκληρου αιώνα.

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«Μιλάει στην καρδιά μας, γιατί ουσιαστικά απεικονίζει σε ένα κομματάκι χαρτί ιστορία 100 ετών», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η συγκεκριμένη έκδοση τιμά τόσο τους ανθρώπους που εργάζονται σήμερα στη ΔΕΘ–HELEXPO όσο και όλους όσοι συνέβαλαν στη διαδρομή και στην ανάπτυξη του θεσμού κατά τις προηγούμενες δεκαετίες.

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Γραμματόσημα για ΠΑΟΚ, ΑΠΘ και Στρατιωτική Ιατρική Σχολή

Το γραμματόσημο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ εντάσσεται στην αναμνηστική σειρά «1926–2026» των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Η σειρά περιλαμβάνει ακόμη τρία συλλεκτικά γραμματόσημα, αφιερωμένα σε ισάριθμους σημαντικούς φορείς που συνδέονται ιστορικά με τη Θεσσαλονίκη και συμπληρώνουν έναν αιώνα πορείας και προσφοράς:

τον ΠΑΟΚ ,

, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ,

, τη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή.

Με τη συγκεκριμένη έκδοση, τα ΕΛΤΑ επιχειρούν να αποτυπώσουν φιλοτελικά τέσσερις διαφορετικές πλευρές της ταυτότητας της Θεσσαλονίκης: την οικονομική και εκθεσιακή δραστηριότητα, τον αθλητισμό, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη στρατιωτική ιατρική.

Τη Δευτέρα η επίσημη φιλοτελική σφράγιση

Η επίσημη φιλοτελική σφράγιση της αναμνηστικής σειράς θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας στο Κεντρικό Ταχυδρομείο Θεσσαλονίκης.

Εκεί θα μπορούν να απευθυνθούν όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν τα συλλεκτικά φιλοτελικά αντικείμενα της σειράς.

Κατά την εκδήλωση στο περίπτερο των ΕΛΤΑ παρουσιάστηκε, επίσης, οπτικοακουστικό υλικό αφιερωμένο στην ιστορική διαδρομή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των Ελληνικών Ταχυδρομείων.