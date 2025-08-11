Συγκινεί το «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: «Δεν αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, μαζί της θα είμαστε συνέχεια»

«Όμως, δεν αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα είμαστε συνέχεια», έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος δημοσίευσε τον επικήδειο λόγο που εκφώνησε αποχαιρετώντας την αγαπημένη του κόρη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης (07/08).

O συγκινητικός επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά:

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ.

Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί.

Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ.

Μαζί της θα’ μαστε συνέχεια.

Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που –όταν έπρεπε– γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα.

Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο “σ’ αγαπώ” το δικό της. Δίπλα στο “να προσέχεις, μπαμπά” το δικό της. Δίπλα σε αυτήν την σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου πρόσφερνε, χωρίς αντάλλαγμα.

Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του;

Τι να πει μία μάνα που δεν θα αγκαλιάσει ξανά το σπλάχνο της;

Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο;

Τι να πω ως πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή την μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με το χαμό της τόσους πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε;

Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στον Θεό.

Έλαμπε όταν έδινε.

Για αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο…

Καλό ταξίδι, Λενάκο μου».

Σε βαρύ κλίμα η κηδεία

Τελέστηκε σε βαρύ κλίμα σήμερα η κηδεία της Λένας Σαμαρά, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ νεκροταφείου Αθηνών.

Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Νίκος Δένδιας, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Παύλος Μαρινάκης, η Νίκη Κεραμέως, η Δόμνα Μηχαηλίδου, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Νίκος Ρωμανός, ο Διονύσης Σταμενίτης, η Σοφία Βούλτεψη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Βασίλης Γιόγιακας, η Λίνα Μενδώνη, ο Θάνος Πλεύρης, η Αθηνά Λινού, ο Κώστας Τσιάρας, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γιώργος Πατούλης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Γιάννης Στουρνάρας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Χάρης Δούκας, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος κ.ά.