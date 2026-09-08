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Στο Ελ Αλαμέιν σήμερα ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με τον Αλ Σίσι

Στο πλαίσιο της τριμερούς συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου

Στο Ελ Αλαμέιν σήμερα ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με τον Αλ Σίσι
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσεις στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου γύρω στις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, όπου θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, με τη συμμετοχή του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων αναμένονται δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.

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Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, οι οποίες, σύμφωνα με την ανταπόκριση, έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή, με φόντο τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις.

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