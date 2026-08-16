Γάζα: Η Χαμάς ζητά από το «Συμβούλιο Ειρήνης» να πιέσει το Ισραήλ – Συνάντηση με Κούσνερ στην Αίγυπτο

Να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ ώστε να αποδεχθεί τον οδικό χάρτη για τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα ζήτησε η Χαμάς από το «Συμβούλιο Ειρήνης», μετά τη συνάντηση ηγετικών στελεχών της παλαιστινιακής οργάνωσης με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, στην Αίγυπτο.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς κάλεσε τους μεσολαβητές και το Συμβούλιο Ειρήνης να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, ώστε να εγκρίνει τον οδικό χάρτη για τη δεύτερη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

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Παράλληλα, ζήτησε να αρχίσει η κατάρτιση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή του σχεδίου.

Στο τραπέζι ο αφοπλισμός της Χαμάς

Η νέα παρέμβαση της Χαμάς έρχεται μετά τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγυπτο, στο πλαίσιο της έντονης διπλωματικής κινητικότητας για το μέλλον της Γάζας.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκε με ηγετικά στελέχη της Χαμάς, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου.

Κατά τις επαφές, η Χαμάς επανέλαβε τη δέσμευσή της στο ειρηνευτικό σχέδιο, ενώ από την αμερικανική πλευρά τέθηκε με έμφαση το ζήτημα του πλήρους αφοπλισμού της οργάνωσης.

Ο Κούσνερ υπογράμμισε επίσης ότι η Χαμάς δεν θα πρέπει να έχει μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα

Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται πλέον στον οδικό χάρτη για τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ.

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Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς, η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και η μετάβαση σε νέα πολιτική διοίκηση στη Γάζα.

Η εφαρμογή του σχεδίου εξακολουθεί, ωστόσο, να αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια, με τις διαβουλεύσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές και τους διεθνείς μεσολαβητές να συνεχίζονται.