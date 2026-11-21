Την έκθεση XENIA 2026, στο Metropolitan Expo, επισκέφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία του ελληνικού τουρισμού.

Στην έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 500 εκθέτες από τον κλάδο της φιλοξενίας, παρουσιάζοντας νέες τεχνολογίες, σύγχρονο ξενοδοχειακό εξοπλισμό, αρχιτεκτονικές τάσεις και «πράσινες» λύσεις για τις τουριστικές επιχειρήσεις.

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Ο πρωθυπουργός περιηγήθηκε στα περίπτερα και συνομίλησε με εκθέτες, επιχειρηματίες και επισκέπτες από πολλές περιοχές της χώρας για την πορεία του τουρισμού το 2026 και τις προοπτικές για το 2027.

«Ο ελληνικός τουρισμός πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, υπογράμμισε ότι ο ελληνικός τουρισμός διατηρεί τη δυναμική του, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον.

«Χαίρομαι πολύ που επισκέπτομαι σήμερα την έκθεση XENIA 2026. Πράγματι ο ελληνικός τουρισμός πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ. Αναμένουμε και το 2026 να είναι μία ακόμα εμβληματική χρονιά», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, από τις επαφές που είχε στην έκθεση εισέπραξε «έναν μεγάλο δυναμισμό» και «μία μεγάλη αισιοδοξία».

«Παρ’ ότι ζούμε σε ταραγμένους καιρούς, ο ελληνικός τουρισμός έχει κερδίσει το στοίχημα της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά την τοποθέτησή του στο συνέδριο «Reimagine Tourism 2026», όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον νέο χωροταξικό σχεδιασμό και στο ενδεχόμενο να περιοριστεί η νέα δόμηση σε Σαντορίνη και Μύκονο.

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Στήριξη στην ελληνική βιομηχανία και τη μεταποίηση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στις εκατοντάδες επιχειρήσεις και τους προμηθευτές που βρίσκονται πίσω από την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος.

«Πίσω από κάθε τουριστική επιχείρηση κρύβονται εκατοντάδες, ενίοτε χιλιάδες, προμηθευτές. Αυτοί εκθέτουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους σε αυτή την έκθεση, πολλοί εκ των οποίων παράγουν και στηρίζουν την ελληνική μεταποίηση», τόνισε.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την «αμέριστη στήριξη» της κυβέρνησης προς την ελληνική βιομηχανία και τη μεταποίηση, επισημαίνοντας ότι οι εγχώριες επιχειρήσεις μπορούν να υποκαταστήσουν σημαντικό μέρος των εισαγωγών στον ξενοδοχειακό και τουριστικό εξοπλισμό.

«Είδα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν μεγάλη δυναμική. Άρα, να μην ξεχνάμε ότι πίσω από την επιτυχία του τουρισμού κρύβονται πάρα πολλοί προμηθευτές, οι οποίοι και αυτοί χαίρονται όταν ο ελληνικός τουρισμός πηγαίνει καλά», πρόσθεσε.

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Ο πρωθυπουργός έχει θέσει ως ευρύτερους στόχους την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τη διεύρυνση της περιόδου, επισημαίνοντας ότι το αποτύπωμα του τουρισμού στην ελληνική οικονομία παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό.

Καινοτομία και «πράσινες» λύσεις

Κατά την περιήγησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές, σύγχρονο εξοπλισμό, νέες αρχιτεκτονικές τάσεις και λύσεις που αποσκοπούν στη μείωση του λειτουργικού κόστους των τουριστικών επιχειρήσεων.

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Πολλοί από τους εκθέτες επισήμαναν ότι διαθέτουν εγχώριες μονάδες παραγωγής ή συνεργάζονται με ελληνικές βιοτεχνίες και εργαστήρια.

Στις συζητήσεις αναδείχθηκε η ανάγκη για συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών φιλοξενίας, αλλά και για ενίσχυση του ελληνικού εφοδιαστικού οικοσυστήματος, ώστε μεγαλύτερο μέρος του τουριστικού εξοπλισμού να παράγεται εντός της χώρας.

Η πρωτοβουλία «TAG Greece»

Ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε στάση και στο περίπτερο του υπουργείου Τουρισμού, όπου τον υποδέχθηκαν η υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη και η υφυπουργός Άννα Καραμανλή.

Εκεί ενημερώθηκε για την πρωτοβουλία «TAG Greece – Tradition, Agritourism and Gastronomy», η οποία έχει στόχο:

Την προβολή της ελληνικής γαστρονομίας

Την ενίσχυση της εγχώριας αγροτικής παραγωγής

Την προώθηση του οινοτουρισμού

Την ανάπτυξη του αγροτουρισμού

Τη σύνδεση της τουριστικής εμπειρίας με τα τοπικά προϊόντα

«Ισχυρές προσδοκίες για το 2027»

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Forum ΑΕ, Θάνος Παναγούλιας, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την παρουσία του στην έκθεση, χαρακτηρίζοντας τη XENIA κορυφαία διοργάνωση για τον ελληνικό τουρισμό και τη φιλοξενία.

«Νομίζω ότι είχε τη δυνατότητα να δει ιδίοις όμμασι πόσο καλά έχει πάει ο ελληνικός τουρισμός το 2026, αλλά και την προσδοκία που έχουμε για το 2027», δήλωσε.