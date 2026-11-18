Στις ΗΠΑ, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε την προειδοποίησή του προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και στο Μπαχρέιν, εφιστώντας την προσοχή τους στους κινδύνους που απορρέουν από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν, καθώς και από τις επιθέσεις των φιλοϊρανών Χούθι της Υεμένης. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επαναφέροντας αντίστοιχη σύσταση που είχε εκδώσει τον περασμένο Οκτώβριο, κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να βρίσκονται σε «αυξημένη επαγρύπνηση» και να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η νέα προειδοποίηση δημοσιοποιήθηκε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, μετά τις τελευταίες στρατιωτικές εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο. Ειδικότερα, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι απέκρουσε νέες ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις, ενώ η Σαουδική Αραβία γνωστοποίησε ότι οι δυνάμεις της αναχαίτισαν δύο πυραύλους και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Ριάντ αποτελεί συχνά στόχο επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι διατηρούν στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.