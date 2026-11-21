Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκονται οι αμερικανικές Αρχές λίγες ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, έπειτα από μηνύματα παρακλαδιών και υποστηρικτών της Αλ Κάιντα που ενθαρρύνουν επιθέσεις στον τομέα των αερομεταφορών.

Το FBI, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) απέστειλαν κοινή ενημερωτική προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες, επιχειρήσεις αεροπορικών μεταφορών φορτίου και αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα.

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Η προειδοποίηση εκδόθηκε ενόψει μιας από τις περιόδους με τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική κίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς περίπου έξι εκατομμύρια επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν με πτήσεις εσωτερικού από τις 24 έως τις 30 Νοεμβρίου.

Εκκλήσεις για επιθέσεις σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αμερικανικών υπηρεσιών, παρακλάδια και υποστηρικτές της Αλ Κάιντα έχουν δημοσιοποιήσει σειρά προπαγανδιστικών μηνυμάτων, με τα οποία επαινούν την απόπειρα αεροπειρατείας σε πτήση της Flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Στα ίδια μηνύματα φέρονται να ενθαρρύνουν παρόμοιες ενέργειες εναντίον αμερικανικών, ισραηλινών και εβραϊκών στόχων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι αναρτήσεις παρουσιάζουν την απόπειρα αεροπειρατείας ως παράδειγμα παράκαμψης των μέτρων ασφαλείας, ενώ καλούν υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης να εκμεταλλευτούν πιθανή πρόσβασή τους στον αεροπορικό κλάδο.

Οι αμερικανικές Αρχές αξιολογούν επίσης το ενδεχόμενο άτομα που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί να επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν εμπορικά αεροσκάφη για επιθέσεις ή να αξιοποιήσουν αδυναμίες στις διαδικασίες ελέγχου και ασφάλειας.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο επίθεσης

Παρά τον συναγερμό, πηγή των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συγκεκριμένη και αξιόπιστη πληροφορία για οργανωμένο σχέδιο επίθεσης.

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Πρόκειται για προληπτική ενημέρωση προς τους εμπλεκόμενους φορείς, η οποία εκδόθηκε μετά τον εντοπισμό ανησυχητικής προπαγάνδας από την Αλ Κάιντα και τους υποστηρικτές της.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι αντίστοιχες αναφορές κοινοποιούνται συστηματικά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όταν οι υπηρεσίες πληροφοριών εντοπίζουν εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλειά τους.

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Παράλληλα, αναγνωρίζουν ότι άτομα που εμπνέονται από ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις μπορούν να κινητοποιηθούν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με ελάχιστη ή καθόλου προειδοποίηση.

Έξι εκατομμύρια επιβάτες στους αιθέρες

Η προειδοποίηση εκδίδεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για τις αερομεταφορές των ΗΠΑ. Η Ημέρα των Ευχαριστιών γιορτάζεται φέτος την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να μετακινηθούν αεροπορικώς για να βρεθούν με τις οικογένειές τους.

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Τα αμερικανικά αεροδρόμια επανήλθαν μόλις πρόσφατα σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, μετά τη σοβαρή τεχνική βλάβη που προκάλεσε χάος στις αερομεταφορές.

Περισσότερες από 16.000 πτήσεις είχαν ακυρωθεί, με εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες να ταλαιπωρούνται στα αεροδρόμια της χώρας.

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Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να ενισχύσει υφιστάμενα αισθήματα εχθρότητας απέναντι στις ΗΠΑ και να χρησιμοποιηθεί από τρομοκρατικές οργανώσεις για τη ριζοσπαστικοποίηση και κινητοποίηση υποστηρικτών τους.