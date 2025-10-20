Στη Βουλή αύριο Τρίτη η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Τι θα προβλέπει

Αύριο Τρίτη 21/10 αναμένεται να κατατεθεί και πιθανότατα να ψηφιστεί η τροπολογία για τη φύλαξη και συντήρηση του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός πριν από μια εβδομάδα και έχει προκαλέσει σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις.

Μάλιστα, η νομοθετική ρύθμιση πιθανότατα θα υποστηριχθεί από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ολομέλεια και όχι από τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια.

Έως τώρα, δεν έχουν γίνει γνωστό τι ακριβώς θα προβλέπει η τροπολογία, ωστόσο σύμφωνα με εκτιμήσεις θα ορίζει ρητά τα τετραγωνικά τα οποία θα θεωρούνται μέρος του μνημείου και στα οποία θα απαγορεύεται στο εξής οποιαδήποτε διαμαρτυρία.

Όπως έχει πει ο κκυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο χώρος που θα ορίζεται θα αφορά «όλον τον χώρο μπροστά από το μνημείο εκτός από το πεζοδρόμιο. Παράλληλα, σε σχέση με τα ονόματα που ήδη έχουν γραφτεί μπροστά από τη Βουλή, διευκρίνισε ότι δε θα σβηστούν, αλλά θα παραμείνουν στη θέση τους «μέχρι να ξεθωριάσουν φυσικά, λόγω των καιρικών συνθηκών».

Όσον αφορά στις ποινές για τους παραβάτες, η τροπολογία αναμένεται να προβλέπει φυλάκιση έως και δύο έτη για όσους προκαλούν ζημιές, γράφουν συνθήματα ή επιχειρούν να πραγματοποιήσουν διαδηλώσεις στον ευρύτερο χώρο που θα ορίζεται ως μέρος του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, «από τη στιγμή της ψήφισης και μετά ούτε νέα σπρέι θα επιτρέπονται ούτε νέα πανό θα επιτρέπονται είτε αυτά είναι για το “ναι” όπως έλεγαν ειρωνικά για το δημοψήφισμα είτε είναι για το “όχι” είτε για το… “ίσως”».

Υπενθυμίζεται ότι χθες Κυριακή, συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών έγραψαν ξανά τα ονόματα των 57 νεκρών με κόκκινη μπογιά μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη.