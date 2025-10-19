Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταγμα: Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών έγραψαν ξανά τα ονόματα έξω από τη Βουλή

Ανάμεσα τους και ο Πάνος Ρούτσι

Σύνταγμα: Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών έγραψαν ξανά τα ονόματα έξω από τη Βουλή
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σε μια ακόμη συγκέντρωση έξω από τη Βουλή στο Σύνταγμα προχώρησαν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη το βράδυ της Κυριακής 19/10/

Μάλιστα, πολλοί από αυτούς, ανάμεσα τους και ο Πάνος Ρούτσι πήραν κόκκινη μπογιά και έγραψαν ξανά τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας.

Το παρών έδωσε στη συγκέντρωση και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

