Σύνταγμα: Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών έγραψαν ξανά τα ονόματα έξω από τη Βουλή

Σε μια ακόμη συγκέντρωση έξω από τη Βουλή στο Σύνταγμα προχώρησαν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη το βράδυ της Κυριακής 19/10/

Μάλιστα, πολλοί από αυτούς, ανάμεσα τους και ο Πάνος Ρούτσι πήραν κόκκινη μπογιά και έγραψαν ξανά τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παρών έδωσε στη συγκέντρωση και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.