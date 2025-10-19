Σύνταγμα: Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών έγραψαν ξανά τα ονόματα έξω από τη Βουλή
Ανάμεσα τους και ο Πάνος Ρούτσι
Σε μια ακόμη συγκέντρωση έξω από τη Βουλή στο Σύνταγμα προχώρησαν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη το βράδυ της Κυριακής 19/10/
Μάλιστα, πολλοί από αυτούς, ανάμεσα τους και ο Πάνος Ρούτσι πήραν κόκκινη μπογιά και έγραψαν ξανά τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας.
Το παρών έδωσε στη συγκέντρωση και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
