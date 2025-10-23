Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
Στέργιος Καλπάκης: Όχι αντιπαράθεση με τον Τσίπρα

Τι ανέφερε ο γραμματέας του κόμματος

Στέργιος Καλπάκης: Όχι αντιπαράθεση με τον Τσίπρα
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Κατά της αντιπαράθεσης με τον Αλέξη Τσίπρα τάχθηκε στην τοποθέτηση του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ο γραμματέας του κόμματος Σέργιος Καλπάκης.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η γραμμή που λέει όχι αντιπαράθεση με τον Τσίπρα, αλλά παράλληλες πορείες με στόχο τη σύγκληση συγκρατεί τις κοινωνικές και οργανωτικές μας δυνάμεις και είναι συντριπτική πλειοψηφία στη βάση του κόμματος. Αν είχαμε γραμμή υψηλών τόνων, θα είχαμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό εισπράττω όπου περιοδεύω στη χώρα και στις οργανώσεις μας».

