Φάμελλος: “Με τον Μητσοτάκη δεν πάει άλλο, πρέπει να παραιτηθεί” – LIVE η συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ

«Χρειάζεται να υπάρξει μια προοδευτική απάντηση γιατί με τον κ. Μητσοτάκη δεν πάει άλλο, είναι απονομιμοποιημένος και πρέπει να παραιτηθεί», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου του κ. Φάμελλου:

Σε ερώτηση για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Φάμελλος απάντησε ότι «ο κ. Τσίπρας είναι πολύτιμο κεφάλαιο για την Ελλάδα και πολύτιμος συμπαραστάτης στην προσπάθεια για την Προοδευτική Ελλάδα, έχουμε συμφωνήσει σε μια ενιαία προσπάθεια απάντησης και το έχουμε συμφωνήσει και με τον κ. Τσίπρα».

Μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει ενότητα κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων και σημείωσε: «Δεν ανοίγουμε συζήτηση για κατακερματισμό, προσθέσεις θέλουμε. Με αυτό το σχέδιο είναι και ο κ. Τσίπρας, είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης».

Σε ερώτηση πού βρίσκεται ο κ. Τσίπρας, απάντησε ότι «σήμερα βρίσκεται στο Παρίσι, στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τον εκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απάντησε ότι είναι «να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της κοινωνίας και η κοινωνία θέλει ανάσα».

Και πρόσθεσε πως «ο στόχος είναι η αλλαγή κυβέρνησης και πολιτικής και η ανάδειξη μια προοδευτικής κυβέρνησης το συντομότερο δυνατό».