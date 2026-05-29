Νέα επίθεση Πολάκη κατά Φάμελλου: «Εννοείται πως θα πάω στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ»

Ο Παύλος Πολάκης με νέα ανάρτησή του εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε θα πρέπει να ανατραπεί αυτή «η πορεία απαξίωσης και διάλυσης». Παράλληλα, τόνισε πως θα πάει κανονικά στη συνεδρίαση της ΚΕ του κόμματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα ανέφερε σε ανάρτησή του:

«Εννοείται πως θα παω. Τα είπαμε αυτά μην τα ξαναλέμε ! Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει με απόφαση της Κ.Ε. να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης!!

Αυτό θα προσπαθήσουμε! Εγω και παρα πολλοί άλλοι! Γιατί τιμούμε την ιστορία μας ,το έργο μας ,τον αγώνα μας, τη σύγκρουση μας με την ολιγαρχία και τη διαπλοκή!

Γιατί και ΠΡΕΠΕΙ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Παύλος Πολάκης βουλευτής Χανίων, εκλεγμένος με το ψηφοδελτίο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Μέλος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».