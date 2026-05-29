Ουκρανία: Σύμφωνα με το BBC οι ρωσικές απώλειες έφτασαν τις 223.539

Το BBC σε συνεργασία με το ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona και ομάδα εθελοντών έχει ταυτοποιήσει τα ονόματα 223.539 Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο αριθμός αυτός βασίζεται μόνο σε δεδομένα από ανοιχτές πηγές, ενώ ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι μεγαλύτερος, επισημαίνει το BBC.

Στα χρόνια αυτά του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα υπουργεία Άμυνας και οι μυστικές υπηρεσίες διαφόρων χωρών δημοσίευαν τις δικές τους εκτιμήσεις για τις ρωσικές απώλειες. Οι αριθμοί αυτοί ωστόσο διαφέρουν αισθητά μεταξύ τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτήν την εβδομάδα, η επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών GCHQ) Άν Κιστ –Μπάτλερ, ανακοίνωσε ότι με βάση τα νέα στοιχεία της υπηρεσίας, έχουν σκοτωθεί σχεδόν 500.000 Ρώσοι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Το BBC επισημαίνει ότι ο δικός του αριθμός για τους Ρώσους στρατιωτικούς που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο είναι πολύ πιο κάτω από τον αριθμό που κοινοποίησε η επικεφαλής της GCHQ, αλλά προσθέτει ότι ο δικός του κατάλογος με τα ονόματα των νεκρών βασίζεται στις νεκρολογίες που δημοσιεύονται, σε φωτογραφίες από τα νεκροταφεία και στα μνημεία πεσόντων που δημιουργούνται, όπως επίσης και από προσβάσιμα κρατικά μητρώα.

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες που ρωτήθηκαν από το BBC, θεωρούν ότι ο αριθμός των νεκρών Ρώσων στρατιωτικών που προκύπτει από την έρευνα καταγραφής, ενδέχεται να αντιπροσωπεύει το 45-65% του συνολικού αριθμού των νεκρών.

Εάν ληφθεί ως αφετηρία η εκτίμηση αυτή, ο πραγματικός αριθμός των νεκρών Ρώσων στρατιωτικών μπορεί να κυμαίνεται από 344.000 έως τους 497.000. Το ανώτατο όριο αυτής της διακύμανσης προσεγγίζει την εκτίμηση που δημοσιοποίησε η επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών GCHQ (Government Communications Headquarters).