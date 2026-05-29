Παπασταύρου: “Οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα”

Τη σημασία των ερευνών για υδρογονάνθρακες υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα σε συζήτηση στην ημερίδα του Economist με θέμα «Επενδύοντας στην αλλαγή: Η Κρήτη σε μετάβαση» που πραγματοποιείται στα Χανιά, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

«Έχουμε τις δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, τη Chevron και την Exxon Mobil, να δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Και ιδίως στα νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης για τη χώρα και για την κυβέρνηση», επεσήμανε. Σημείωσε, ακόμη, ότι η δραστηριοποίηση της χώρας στον τομέα των υδρογονανθράκων δεν ξεκίνησε το 2024 με την εκλογή του κ. Τραμπ. «Η Ελλάδα συστηματικά από το 2019 επενδύει στο φυσικό αέριο, σε υποδομές, στο FSRU, σε σταθμούς συμπίεσης. Και από το 2022 έως το 2024, πολύ πριν εκλεγεί ο Πρόεδρος Τραμπ, κατά την περίοδο της διοίκησης Μπάιντεν, η Ελλάδα προχωρούσε τα σχετικά προγράμματα με τα δισδιάστατα και τα τρισδιάστατα δεδομένα. Οπότε είχαμε συγκεντρώσει τις πληροφορίες και τις απαραίτητες υποδομές ώστε να μπορούν οι δύο αυτές μεγάλες εταιρείες και άλλες να δείξουν ενδιαφέρον για τη χώρα μας», τόνισε ο υπουργός.

Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα των ερευνών επανέλαβε ότι η κοινοπραξία Energean, Hellenic Energy και Exxon Mobil θα κάνουν την πρώτη δοκιμαστική διοίκηση μετά από 50 χρόνια στην Ελλάδα, στο Βόρειο Ιόνιο, τον Φεβρουάριο του 2027. «Άρα, μετά από 50 χρόνια προσπαθούμε να αξιολογήσουμε πόσο βιώσιμο εμπορικά είναι το Ιόνιο. Ταυτόχρονα στα νότια της Κρήτης αρχίζουμε τη σεισμική έρευνα στα τέλη του έτους», πρόσθεσε.

«Είναι ξεκάθαρο ότι και η Chevron και η Exxon Mobil έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για το Ιόνιο. Προφανώς υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εκεί. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι κανείς πρέπει να είναι υπεραισιόδοξος, διότι πρόκειται για έναν τομέα που πρέπει να προσπαθήσεις πολύ σκληρά. Με προϋπόθεση ότι η διερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο θα είναι θετική, κάτι που θα το μάθουμε σε λιγότερο από έναν χρόνο, τότε η παραγωγή θα ξεκινήσει στα πρώτα χρόνια της επόμενης δεκαετίας. Άμεσα, τη στιγμή που θα μάθουμε ότι υπάρχει θετικό αποτέλεσμα από τη διερευνητική γεώτρηση, όλο το χαρτοφυλάκιο της βιομηχανίας των υδρογονανθράκων μας θα ανέβει επίπεδο», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.