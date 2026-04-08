Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας: Βλέπει μειονοτικό ζήτημα στη διαδικασία ανάδειξης μουφτήδων σε Ξάνθη και Κομοτηνή

Μειονοτικό ζήτημα βλέπει ξανά η Τουρκία όπως αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας στη διαδικασία ανάδειξης μουφτήδων σε Ξάνθη και Κομοτηνή.

«Η Ελλάδα αγνοεί επίμονα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη της Λωζάνης, αρνούμενη να αναγνωρίσει τους μουφτήδες που εκλέγονται από τη μειονότητα» αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση για να προσθέσει:

«Τους τελευταίους μήνες, η διαδικασία διορισμού «Μουφτή» με το πρόσχημα της «εκλογής», που επιβλήθηκε στο Διδυμότειχο χωρίς διαβούλευση με εκπροσώπους και φορείς της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, επιχειρείται τώρα στις επαρχίες Ροδόπης και Ξάνθης. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτές τις πρακτικές. Με την ευκαιρία αυτή, εφιστούμε για άλλη μια φορά την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους θρησκευτικούς ηγέτες μιας επίσημης μειονότητας εντός της χώρας της.

Regarding Greece's Policies Toward the Muftis of the Turkish Minority in Western Thrace — Turkish MFA (@MFATurkiye) April 8, 2026

Τονίζουμε ότι ο τερματισμός των καταπιεστικών πρακτικών της Ελλάδας εναντίον των συμπατριωτών μας θα επηρεάσει θετικά και τις διμερείς μας σχέσεις και καλούμε τις ελληνικές αρχές να αντιστρέψουν την λανθασμένη πορεία που επιμένουν όσον αφορά την τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την προστασία των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, στην Ελλάδα, τηρώντας παράλληλα τις συμβατικές της υποχρεώσεις».