Σήμερα το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της χρονιάς με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Τι θα πει ο Μητσοτάκης

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 23/12 στις 11:00 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του 2025 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί στις αγροτικές κινητοποιήσεις και αναμένεται να τονίσει πως λόγω των γιορτών δεν πρέπει να διαταραχθούν οι μεταφορές, οι ταξιδιώτες και το εμπόριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα, θα επαναλάβει την πρόσκληση προς τους αγρότες σε διάλογο, αλλά με μία αντιπροσωπεία η οποία θα εκπροσωπεί το σύνολο του αγροτικού κόσμου.

Όπως αναφέρουν πηγές της κυβέρνησης, από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά. Υπό επεξεργασία ή συζήτηση βρίσκονται 4 αιτήματα προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν.

Επιπλέον, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι θα υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις σε όσους σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων.

Επίσης, από το Μέγαρο Μαξίμου περνούν στην αντεπίθεση σχετικά με τις έρευνες για παράνομες επιδοτήσεις αγροτοσυνδικαλιστών, όπως η περίπτωση του Κώστα Ανεστίδη, ξεκαθαρίζοντας ότι τις όποιες διώξεις ή τους όποιους ελέγχους δεν τους κάνει η κυβέρνηση.

Όσον αφορά στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για τη νέα χρονιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει σύμφωνα με πληροφορίες βήμα-βήμα τις κυβερνητικές προτεραιότητες του 2026, το οποίο όπως λένε από το Μαξίμου θα είναι ένα πλήρες κυβερνητικό έτος, πριν μπούμε στο 2027, το οποίο εξ αντικειμένου θα είναι ένα προεκλογικό έτος.

Υπουργικό Συμβούλιο: Η ατζέντα της συνεδρίασης

Τα τέσσερα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Εισήγηση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Παρουσίαση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών,

-Εισήγηση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.