Σφοδρή κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ για την κυβέρνηση Μητσοτάκη: Διαφθορά, κερδοσκοπία και βήματα πίσω

Η ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Kώστα Ζαχαριάδη, επικεντρώνεται σε μια κριτική απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της κοινωνικής ανησυχίας και της καταγγελίας για φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Το γεγονός ότι αναφέρεται στην κατάσταση της χώρας το 2018, κάνει μια αναδρομή στα μνημονιακά χρόνια, και ταυτόχρονα προσπαθεί να εντάξει την κριτική του σε έναν ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό σκελετό.

Η αναφορά στην “κοινωνία που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα” και η καταγγελία για τα καρτέλ που “κερδοσκοπούν ασύστολα” δείχνει την προσπάθεια να πείσει το κοινό για την ανάγκη μιας αλλαγής πολιτικής, με φόντο τις υπάρχουσες αδικίες και την αίσθηση ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών. Όλα αυτά ενισχύουν τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάγκη μιας αντιπολίτευσης που παλεύει ενάντια στις οικονομικές ανισότητες και τις διαρθρωτικές παθογένειες της χώρας.

Ενδιαφέρον έχει και η χρήση της φράσης «η χώρα κάνει βήματα πίσω», που προφανώς εκφράζει την αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πορεία οικονομικής και κοινωνικής υποβάθμισης υπό τη διακυβέρνηση της ΝΔ.

