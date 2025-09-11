Σε σχολικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης ο Κουτσούμπας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Στο 13ο Γυμνάσιο -17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης βρέθηκε το πρωί ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Ο κ. Κουτσούμπας ενημερώθηκε από εκπαιδευτικούς και γονείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα.

«Ξέρετε να παλεύετε συλλογικά, πέρσι καταφέρατε να εμποδίσετε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, τις συγχωνεύσεις που προωθούσε το κράτος. Πρέπει να είστε σε ετοιμότητα, γιατί με διάφορες μεθόδους προωθούν αυτές τις συγχωνεύσεις που είναι και αντιπαιδαγωγικά μέτρα, είναι ενάντια σ’ εσάς», ανέφερε ο ΓΓ του ΚΚΕ, προσθέτοντας ότι το κόμμα βρίσκεται στο πλευρό τους για να γίνουν προσλήψεις και να δημιουργηθούν καλύτερες υποδομές. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην πρόθεση της κυβέρνησης για τη θέσπιση του εθνικού απολυτηρίου, χαρακτηρίζοντας το αντιπαιδαγωγικό μέτρο.

Τον κ. Κουτσούμπα συνόδευσαν η Θεανώ Καπέτη, μέλος του πολιτικού γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ και γραμματέας της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας και οι βουλευτές Θεσσαλονίκης Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης.