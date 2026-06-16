Υπό την προεδρία του Μητσοτάκη η σύσκεψη και η παρουσίαση της εφαρμογής «PosoKanei»

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της εφαρμογής «PosoKanei».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11.00 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα παρουσιαστεί η εφαρμογή «PosoKanei».

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Πρόκειται για μια ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ, καθώς και πόσο κοστίζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κατά την έναρξη λειτουργίας της, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με ετήσιο τζίρο άνω των 90 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, θα παρέχει στοιχεία σύγκρισης με τις τιμές που ισχύουν για τα ίδια προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς.

Στην πράξη, ένας καταναλωτής που βρίσκεται μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ θα μπορεί μέσω του κινητού του τηλεφώνου να ελέγχει άμεσα αν η τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος είναι ανταγωνιστική ή αν το ίδιο είδος διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα.

Για παράδειγμα, θα μπορεί να συγκρίνει την τιμή ενός επώνυμου προϊόντος, όπως ένα πακέτο ρυζιού ή άλλου βασικού αγαθού, με τις αντίστοιχες τιμές που προσφέρουν οι υπόλοιπες αλυσίδες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, η νέα εφαρμογή αναμένεται να συμβάλει και στον περιορισμό φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, καθώς οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώνουν άμεσα τυχόν σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές προϊόντων μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων ή αγορών.

Οι κωδικοί αυτοί έχουν επιλεγεί με τη συνδρομή της Circana Hellas, η οποία παρέχει στοιχεία για τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη εμπορική κίνηση στα σούπερ μάρκετ.