Σαμαράς: Ο κ.Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι επιλεκτικές

Θέση για την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στην Βενεζουέλα πήρε ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο κ.Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές, ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση. Αυτήν την απλή, αλλά πολύτιμη αλήθεια θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».