Ρόδος: 38χρονη καταγγέλλει εκβιασμό και απειλές από 25χρονο – «Αν δεν είσαι μαζί μου, θα σε σκοτώσω»

Σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση από τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου, μετά από σοβαρή καταγγελία 38χρονης γυναίκας για συστηματικό εκβιασμό, ψυχολογική βία και ευθείες απειλές κατά της ζωής της.

Ως υπαίτιος των πράξεων αυτών καταγγέλλεται ένας 25χρονος υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος βρίσκεται ήδη υπό κράτηση.

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Το χρονικό των απειλών και ο εκβιασμός με ευαίσθητο υλικό

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η παθούσα στις αρχές, ο εφιάλτης της κορυφώθηκε στις 5 Ιουλίου 2025.

Όπως υποστηρίζει, ο 25χρονος την απείλησε πως, σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στις επιθυμίες του, θα δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο και θα αποστείλει σε μέλη της οικογένειάς της προσωπικές, γυμνές φωτογραφίες της. Η συγκεκριμένη ενέργεια φέρεται να είχε ως στόχο την άσκηση έντονης ψυχολογικής πίεσης και τον εγκλωβισμό της 38χρονης σε ένα καθεστώς διαρκούς φόβου.

«Αν δεν είσαι μαζί μου, θα σε σκοτώσω»

Η κατάσταση πήρε ακόμα πιο απειλητική τροπή όταν, σύμφωνα πάντα με την έγκληση της 38χρονης, ο κατηγορούμενος προχώρησε σε ευθεία απειλή για τη ζωή της.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Δημοκρατική», ο 25χρονος φέρεται να της είπε: «Όταν βγω από εδώ που είμαι, θα έρθω να σε βρω και αν δε θες να είσαι μαζί μου, θα σε σκοτώσω».

Η φράση αυτή αναδεικνύει, κατά την καταγγελία, μια ξεκάθαρη συμπεριφορά ελέγχου και εξαναγκασμού, συνδέοντας τη σωματική της ακεραιότητα με την άρνησή της να διατηρήσει σχέση μαζί του.

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι ο 25χρονος εκβιαστής εκτίει ήδη διοικητική κράτηση σε Προαναχωρησιακό Κέντρο (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.), γεγονός που εξηγεί και την αναφορά του στο ότι τελεί υπό περιορισμό.

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Οι διωκτικές αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση με ιδιαίτερη αυστηρότητα, καθώς συνδυάζει την απειλή κατά της ζωής με την παραβίαση προσωπικών δεδομένων (εκδικητική πορνογραφία / revenge porn).

Στο μικροσκόπιο της προανάκρισης αναμένεται να βρεθούν όλα τα ψηφιακά και κατατεθέντα στοιχεία, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να σχηματιστεί η σχετική δικογραφία για τη δικαιοσύνη.