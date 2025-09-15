Πυρά Τσίπρα σε Μητσοτάκη και ΕΕ – “Αγνοείται ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης που βραβεύσαμε στην Αθήνα”

Στο ζήτημα της εξαφάνισης του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Ο σκηνοθέτης που βραβεύθηκε στην Αθήνα πέρυσι για το ντοκιμαντέρ ‘No Other Land’, μαζί με τον ισραηλινό σκηνοθέτη, Γιουβάλ Αμπραχάμ δέχθηκε επίθεση από τις ισραηλινές αρχές στο σπίτι του στην Δυτική Όχθη και αγνοείται.

«Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε χθες το σπίτι του παλαιστίνιου, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα, στον οποίο τον περασμένο Ιούνιο στην Αθήνα απονείμαμε το Βραβείο Ειρήνης των Πρεσπών, για το ντοκιμαντέρ ‘No Other Land’, μαζί με τον ισραηλινό σκηνοθέτη, Γιουβάλ Αμπραχάμ», επισήμανε στην ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

«Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ξυλοδαρμός του αδελφού και του ξαδέλφου του, από ομάδες Ισραηλινών εποίκων που επιτέθηκαν στο χωριό του, Αλ Τουβάνι, στη νότια κατεχόμενη Δυτική Όχθη», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός ενώ πρόσθεσε ότι «μέχρι στιγμής, ο Μπασέλ Άντρα αγνοείται».

Σημειώνοντας ότι αυτή «η βίαιη επίθεση είναι μια από τις χιλιάδες που βιώνει καθημερινά ο παλαιστινιακός λαός», ο Αλέξης Τσίπρας έστρεψε τα πυρά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την έλλειψη κυρώσεων στο Ισραήλ αλλά και στον Κυριάκος Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η στάση του Έλληνα πρωθυπουργού προσβάλλει «τον λαό μας, τις αρχές, την ιστορία και τους αγώνες του»

