Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη την Παρασκευή για τη δωρεά τραπεζών για την αναβάθμιση υποδομών σε ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΕΜΠ

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει το παρών σε σύσκεψη την Παρασκευή 17/7 για τη δωρεά τραπεζών για την αναβάθμιση υποδομών σε ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΕΜΠ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11.00, θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτιριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του ΕΜΠ.