Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη την Παρασκευή για τη δωρεά τραπεζών για την αναβάθμιση υποδομών σε ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΕΜΠ
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει το παρών σε σύσκεψη την Παρασκευή 17/7 για τη δωρεά τραπεζών για την αναβάθμιση υποδομών σε ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΕΜΠ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11.00, θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτιριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του ΕΜΠ.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις