Πολάκης κατά Γεωργιάδη για τα κέντρα αντιγήρανσης: «Αντί να τα ελέγξει, φτιάχνει πλαίσιο για να τα καλύψει»

Σφοδρή επίθεση στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εξαπολύει ο τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, με αφορμή τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου σχετικά με τις πράξεις αντιγήρανσης και μακροβιότητας.

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας έρχεται μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη δημόσια συζήτηση για τις υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρα ευζωίας και μακροβιότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωσή του, το Σάββατο (10/10), ο Παύλος Πολάκης κατηγορεί τον υπουργό Υγείας ότι επιχειρεί να διαμορφώσει εκ των υστέρων κανόνες για έναν χώρο στον οποίο, όπως υποστηρίζει, δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις χωρίς επαρκή θεσμική κάλυψη.

«Αντί να ελέγξει τα ψευτοϊατρικά παραμάγαζα, φτιάχνει πλαίσιο για να τα καλύψει»

Ο βουλευτής Χανίων υποστηρίζει ότι η απόφαση για τη σύσταση της επιτροπής αποτελεί έμμεση παραδοχή της κυβέρνησης πως η ανάπτυξη κέντρων αντιγήρανσης τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιήθηκε χωρίς το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση αυτή συνδέεται με τις αλλαγές στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) κατά την περίοδο 2019-2020.

Ο Παύλος Πολάκης στρέφεται προσωπικά κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι, αντί να προηγηθούν έλεγχοι, η κυβέρνηση επιλέγει τη νομοθετική ρύθμιση του συγκεκριμένου τομέα.

Οι ισχυρισμοί του περί παράνομης λειτουργίας κέντρων αποτελούν καταγγελίες του ίδιου και δεν τεκμηριώνονται αυτομάτως από τη σύσταση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

Η αναφορά στο ιατρείο της συζύγου του Κωστή Χατζηδάκη

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η ονομαστική αναφορά του Παύλου Πολάκη στο «Ιατρείο Ευζωίας και τρόπου ζωής» της φυσιάτρου κυρίας Καλαϊτζή, συζύγου του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη, στο Κολωνάκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη θεσμική κάλυψη, κάνοντας λόγο για παρουσία κυβερνητικών στελεχών στα εγκαίνιά του.

Μάλιστα, θέτει δημόσια το ερώτημα προς τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Αυτούς πάει να σώσει ο κ. Γεωργιάδης;»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για σοβαρή καταγγελία, η οποία απαιτεί ανεξάρτητη διερεύνηση ως προς το ακριβές καθεστώς αδειοδότησης και τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου ιατρείου. Η ανακοίνωση του Παύλου Πολάκη δεν συνιστά από μόνη της διαπίστωση παρανομίας.

Ζητά παραιτήσεις από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή

Ο Παύλος Πολάκης απευθύνει παράλληλα κάλεσμα στους γιατρούς που έχουν δεχθεί να συμμετάσχουν στη νέα επιτροπή να αποχωρήσουν από αυτήν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως υποστηρίζει, η συμμετοχή τους ενδέχεται να προσφέρει επιστημονική νομιμοποίηση σε μια διαδικασία την οποία ο ίδιος θεωρεί ότι εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα.

Επιμένει ότι, πριν από οποιαδήποτε νέα νομοθετική πρωτοβουλία, πρέπει να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου χώρου και να διερευνηθούν ενδεχόμενες παραβάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος ζητά να υπάρξουν κυρώσεις σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται παράνομη λειτουργία ή παραπλανητική προώθηση υπηρεσιών, αναφερόμενος ειδικά σε ισχυρισμούς περί «καθαρισμού από παράσιτα στο αίμα» και υποσχέσεων για «αιώνια νεότητα».

«Άλλο η Γηριατρική και άλλο η αντιγήρανση»

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να διαχωρίσει τις αναγνωρισμένες ιατρικές πρακτικές από υπηρεσίες που, κατά την άποψή του, προβάλλονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση.

«Άλλο πράγμα η Γηριατρική και άλλο η αντιγήρανση. Άλλο η επιστήμη και άλλο η μαγεία. Άλλο οι γιατροί και άλλο οι τσαρλατάνοι!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση για τις θεραπείες αντιγήρανσης έχει ενταθεί μετά την υπόθεση Μαζωνάκη. Το DEBATER είχε παρουσιάσει τις περιγραφές γιατρού σχετικά με μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που παρουσιαζόταν ως «detox», αναδεικνύοντας ερωτήματα για τις ιατρικές ενδείξεις τέτοιων πρακτικών.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει υποστηρίξει ότι η διαμόρφωση του νέου πλαισίου αποσκοπεί στον διαχωρισμό των επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών από πρακτικές που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τους ασθενείς, καθώς και στην ενίσχυση των ελέγχων.