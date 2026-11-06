Γεωργιάδης: Χάκαραν το email του και παρήγγειλαν 150 Porsche, 50 Mercedes και καραμπίνες

Θύμα χάκερ έπεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ανήμερα των γενεθλίων του, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ.

Όπως καταγγέλλει ο κ. Γεωργιάδης, άγνωστοι χρησιμοποίησαν το email του για να στείλουν παραγγελίες για 200 πολυτελή αυτοκίνητα και 25 όπλα.

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Ο υπουργός Υγείας, εξήγησε ότι οι χάκερς φέρονται να έστειλαν μηνύματα σε εταιρείες αυτοκινήτων και όπλων, εμφανίζοντας τις παραγγελίες σαν να προέρχονταν από τον ίδιο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, οι άγνωστοι που παραβίασαν το email του και παρήγγηλαν 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο.

Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. “Χάκαραν» το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο. Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά. Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν… Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα… November 6, 2026

Πρόκειται για παραγγελίες που, όπως καταγγέλλει ο υπουργός, στάλθηκαν χωρίς τη δική του γνώση ή έγκριση. Δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποια από αυτές προχώρησε πέρα από την αποστολή των μηνυμάτων.

Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες από τα μηνύματα που φέρονται να έστειλαν οι άγνωστοι.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. “Χάκαραν» το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο.

Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά.

Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν…

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Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…»