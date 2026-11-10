Εγκαίνια νέων ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», όπου παρέστη στην τελετή εγκαινίων του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη και ο Διοικητής του Νοσοκομείου Αναστάσιος Μίχας.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» ολοκληρώθηκε το έργο ανακαίνισης και αναβάθμισης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η ωφέλιμη επιφάνεια του ΤΕΠ αυξήθηκε από 882 τ.μ. σε 1.216 τ.μ., σημειώνοντας αύξηση περίπου 40%. Η σημαντική αυτή επέκταση επιτρέπει την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, ενώ παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός των διαθέσιμων ιατρείων, τόσο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών όσο και στα Εξωτερικά Ιατρεία.

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Από το 2020 έως σήμερα, στο Νοσοκομείο έχουν υλοποιηθεί και προγραμματιστεί έργα συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, από το 2020 έως σήμερα έχει πραγματοποιηθεί προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συνολικής αξίας 820.000 ευρώ, ενώ έχει δρομολογηθεί η προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Αττικής. Στις σημαντικότερες προγραμματισμένες προμήθειες περιλαμβάνονται ένας νέος Γραμμικός Επιταχυντής και ένα νέο Ψηφιακό Ακτινοσκοπικό Σύστημα, συνολικής αξίας 3,5 εκατ. ευρώ, που θα ενισχύσουν περαιτέρω τις διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες του Νοσοκομείου.

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για το Νοσοκομείο Παίδων, καθώς εγκαινιάζουμε ένα πλήρως ανακαινισμένο, σύγχρονο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, που αλλάζει ουσιαστικά τις συνθήκες περίθαλψης των μικρών μας ασθενών. Τα παιδιατρικά μας νοσοκομεία έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί εδώ μιλάμε για ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, τα παιδιά μας. Κάθε γονιός που έρχεται με το παιδί του στα Επείγοντα θέλει να ξέρει ότι θα βρει άμεσα την καλύτερη δυνατή φροντίδα, σε ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον. Αυτή είναι η δική μας ευθύνη και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε με τα έργα που υλοποιούμε. Στο Νοσοκομείο Παίδων “Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού” δεν περιοριζόμαστε μόνο στην ανακαίνιση των Επειγόντων. Προχωρούμε σε μια συνολική αναβάθμιση των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ώστε ένα από τα σημαντικότερα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας να μπορεί να ανταποκρίνεται ακόμη καλύτερα στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους. Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, γιατί για εμάς η υγεία των παιδιών μας δεν είναι απλώς μια προτεραιότητα. Είναι υποχρέωση και ευθύνη απέναντι σε κάθε ελληνική οικογένεια».

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε:

«Σήμερα εγκαινιάζουμε το νέο, πλήρως ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και, για εμένα προσωπικά, έχοντας εργαστεί για πολλά χρόνια σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών παιδιατρικού νοσοκομείου, γνωρίζω από πρώτο χέρι τη σημασία των σύγχρονων υποδομών για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στα παιδιά. Ένα ακόμη σημαντικό έργο γίνεται πραγματικότητα, μια επένδυση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με 40% μεγαλύτερη επιφάνεια, περισσότερα ιατρεία και σύγχρονες υποδομές, αλλάζουμε στην πράξη τις συνθήκες περίθαλψης των παιδιών μας. Λιγότερη αναμονή, ταχύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες για τους εργαζομένους. Η αναβάθμιση του ΕΣΥ δεν είναι σύνθημα. Είναι πολιτική επιλογή, είναι σχέδιο και, πάνω απ’ όλα, είναι έργα που ολοκληρώνονται και παραδίδονται στους πολίτες. Απέναντι στις ανάγκες και στις προκλήσεις, απαντάμε με πράξεις και μετρήσιμα αποτελέσματα. Συνεχίζουμε αποφασιστικά τη μεγαλύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ των τελευταίων δεκαετιών. Με νέες υποδομές, σύγχρονο εξοπλισμό και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, χτίζουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας αντάξιο των προσδοκιών των πολιτών. Γιατί το ΕΣΥ της νέας εποχής δεν είναι υπόσχεση για το αύριο. Είναι τα έργα που παραδίδουμε σήμερα».