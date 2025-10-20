Πλεύρης: Το δημογραφικό δεν λύνεται από το μεταναστευτικό

Για το θέμα του μεταναστευτικού μίλησε το βράδυ της Δευτέρας 20/10 ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ΕΡΤ News αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την μετανάστευση λέγοντας ότι «εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα πάντοτε είχε μια σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Απλά το 2019 δεν ακουγόμασταν. Με τις αλλαγές που έγιναν, κυρίως με τη γερμανική κυβέρνηση που άλλαξε πλήρως πολιτική, αλλά και με τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλέον υπάρχει μια παγκόσμια διαφορετική μεταναστευτική προσέγγιση. Χώρες οι οποίες επένδυσαν σε μια λογική ότι το μεταναστευτικό είναι η πανάκεια για όλα τα προβλήματα, είναι οι πρώτες που έχουν σκληρύνει πολιτική και αντιλαμβάνονται αυτό που έλεγε χρόνια η Ελλάδα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε: «πιστεύω ότι το δημογραφικό δεν λύνεται από το μεταναστευτικό. Γιατί το δημογραφικό δεν είναι ένα αριθμητικό πρόβλημα. Δεν γεννιόνται Έλληνες, ερχόμαστε εδώ να βρούμε άλλους να κάνουν τους Έλληνες. Το ότι μπορεί κάποιος μετανάστης σε μια διαδικασία ετών να ενσωματωθεί και να μπει στη λογική της πολιτογράφησης είναι μια φυσιολογική πορεία. Την πορεία την οποία μπορεί να έχει ένας μετανάστης που αρχικά θα πάρει μια άδεια διαμονής και μετά θα πολιτογραφηθεί. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι η λύση στο δημογραφικό.

Γιατί η λύση στο δημογραφικό, εάν πιστεύουμε ότι θα γίνει με αντικατάσταση πληθυσμού, με συγχωρείτε γιατί πάμε να δούμε τις δυνατότητες ενσωμάτωσης. Αυτή τη στιγμή έχει πετύχει το μοντέλο ενσωμάτωσης σε χώρες όπως ήταν η Γαλλία, πέτυχε στη Δανία; Η Σουηδία τώρα, αλλάζει τον νόμο για την ιθαγένεια, όπως και η Γερμανία. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι που πρωτοστατεί ότι πρέπει να πάμε συνολικά σε σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Όλες αυτές οι χώρες είχαν μία εύκολη διαδικασία απόκτησης ιθαγένειας στα τρία χρόνια και τώρα έρχονται και αλλάζουν αυτό το μοντέλο γιατί καταλαβαίνουν και αυτές ότι δεν μπορεί το μεταναστευτικό να είναι λύση για το δημογραφικό και πρέπει να το διαχωρίσουμε».