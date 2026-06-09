Πλεύρης: “Το 2025 έχουμε 25% μείωση των μεταναστευτικών ροών από τη θάλασσα”

«Το 2025 έχουμε 25% μείωση των μεταναστευτικών ροών από τη θάλασσα. Το 50% της μείωσης έχει προέλθει τους τελευταίους μήνες που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται τα μέτρα που θεσπίστηκαν και πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ψήφισαν» ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύσης κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τη «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός ανέφερε ότι «το 2015 έως το 2019 οι καταγεγραμμένες παράνομες ροές προς την χώρα μας ήταν 1.215.280 άτομα. Στην διακυβέρνηση της ΝΔ μέχρι σήμερα ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 197.651 άτομα». Προφανώς, είπε ο κ. Πλεύρης «αυτή η διαφορά, με τους ίδιους πολέμους να μαίνονται και περισσότερους σε εξέλιξη, δείχνει και το αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση της ΝΔ».

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Ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι «το πρώτο πεντάμηνο του 2026 οι μεταναστευτικές ροές κινούνται με μείωση 26%, εκ των οποίων η μείωση στο Αιγαίο είναι στο 60%, ενώ αυτή την στιγμή στο μόνο σημείο που έχουμε πίεση είναι στην Κρήτη, όπου κατά το τελευταίο πεντάμηνο έχουμε 5.500 ελεύσεις».

Αναφορικά με τις εξετάσεις ασύλου, ο υπουργός είπε ότι το 2019 οι εκκρεμείς αιτήσεις ήταν 140.000 ενώ σήμερα είναι 28.000. Στο καθεστώς αναγνώρισης ασύλου είπε ότι από το 71,5% σήμερα είμαστε στο 40,7% και λόγω αλλαγής των πληθυσμών αλλά και του τρόπου εξέτασης του ασύλου. Σε ό,τι αφορά τις ανακλήσεις ασύλου, ο κ. Πλεύρης είπε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 είχαμε μόνο 1.256 όταν σε όλη την διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτω από 100!

Ο υπουργός, υπογράμμισε πως «οι επιστροφές είναι το μεγάλο στοίχημα» και σημείωσε ότι «από την στιγμή που αυστηροποιήσαμε τον νόμο και προβλέπεται κράτηση και φυλάκιση έχουμε αύξηση 25% στις δηλώσεις οικειοθελών επιστροφών που έχουν δηλωθεί στο ΙΟΜ και από 850 που ήταν πριν τώρα είναι στις 1.200 που υλοποιούνται. Στις 750 περιπτώσεις καταδίκης για παράνομη διαμονή, οι 400 δήλωσαν ότι επιθυμούν να φύγουν».

Ο κ. Πλεύρης απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είπε ότι «μου κάνει τρομακτική εντύπωση η στάση του στο νομοσχέδιο» προσθέτοντας ότι ευρωπαϊκά κόμματα ψηφίζουν του Κανονισμούς της ΕΕ, ακόμα και εάν έχουν διαφωνήσει πολύ περισσότερο όταν έχουν συμφωνήσει και τους ψηφίσουν στην ΕΕ». Παράλληλα κάλεσε την Ελληνική Λύση και τη Νίκη να τοποθετηθούν για τους Κόμβους Επιστροφής εκτός χωρών της ΕΕ, λέγοντας ότι σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση το 80% των ψηφοφόρων τους δηλώνουν ότι συμφωνούν.