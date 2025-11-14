Πλεύρης για την φυλάκιση μεταναστών στις Σέρρες: «Το μήνυμα είναι σαφές – Ζητήστε να επιστρέψετε»

Σε ανάρτηση για την ποινή που επιβλήθηκε στους 30 συλληφθέντες στη δομή τις Σιντικής στις Σέρρες προέβη ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου και το μήνυμα του, όπως λέει, εκπέμπεται προς όσους εισέρχονται παράτυπα στη χώρα.

Συγκεκριμένα, ποινή φυλάκισης τριών ετών και χρηματικό πρόστιμο 450 ευρώ επιβλήθηκε σήμερα (14/11) σε καθέναν από τους 30 μετανάστες που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια της προηγούμενης Τετάρτης στην κλειστή δομή του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες.

Για έναν από αυτούς, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο τραυμάτισε αστυνομικό, το δικαστήριο ανακοίνωσε ποινή τριών ετών και επτά μηνών. Οι ποινές είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα.

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη

«3 χρόνια χωρίς αναστολή για τους 30 συλληφθέντες παρανόμους στη Σιντική. Το μέλλον τους στην Ελλάδα προδιαγεγραμμένο. Κράτηση – Φυλακή – Επιστροφή. Το μήνυμα στους υπόλοιπους σαφές: Ζητήστε να επιστρέψετε γιατί και θα φυλακιστείτε και θα επιστρέψετε.»