“Πυρά” Πλεύρη κατά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης

“Πυρά” κατά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, κατά την έναρξη της παρουσίασης του Νέου Συμφώνου Μετανάστευσης στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκηση Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πλεύρης είπε: «Αν δεν είχαν ψηφίσει οι σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα είχε περάσει το Σύμφωνο», σχολιάζοντας την αρνητική στάση του Παύλου Χρηστίδη για το νομοσχέδιο, προσθέτοντας: «Να ψηφίζεις υπέρ στις Βρυξέλλες και να λες δεν το ψηφίζω εδώ, αυτό είναι υποκρισία», πρόσθεσε.

Οι τόνοι της αντιπαράθεσης ανέβηκαν με τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς Θοδωρή Δρίτσα, όταν ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι το 2015, 900.000 μετανάστες είχαν καταγραφεί, ενώ πέρασαν και άλλοι 600.000 που δεν καταγράφηκαν. «Κανένας, ούτε ένας δεν πέρασε χωρίς να καταγραφεί», φώναξε ο κ. Δρίτσας, με τον υπουργό να του απαντά: «Πώς τους κατέγραφαν; Σε ένα κομμάτι χαρτί».

Επιμένοντας στα λεγόμενά του, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι υπήρχαν χειρόγραφες καταγραφές «την εποχή που ο αρχηγός σας έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και η υπουργός σας ότι οι μετανάστες λιάζονταν και εξαφανίζονταν», με αποτέλεσμα στο τέλος να κλείσουν τα σύνορα στην Ειδομένη. «Αυτή ήταν η ανθρωπιστική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που μας παρέδωσε 24.000 άτομα στη Μόρια και σήμερα στη Λέσβο είναι κάτω από 1.000. Όσοι έχουν μπει επί ΣΥΡΙΖΑ σε μία χρονιά, δεν έχουν μπει αθροιστικά. Υπήρχαν οι εμμονές ότι το λιμενικό έπρεπε να κάνει το ταξί», πρόσθεσε.

Η αντίδραση του κ. Δρίτσα ήταν έντονη, ενώ χτύπησε τα χέρια του στο έδρανο με τον κ. Πλεύρη να του απαντά: «Χτυπηθείτε όσο θέλετε», και τον πρόεδρο της Επιτροπής Τάσο Μπαρτζώκα να παρεμβαίνει λέγοντας: «Να τα κάνετε αλλού αυτά. Δεν διακόπτει κανένας άλλος, εκτός από εσάς. Αυτό που κάνετε δεν είναι δημοκρατικό».

«Δεν θα ασχοληθώ με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα ασχολούμαστε με το ΕΛΑΣ, πώς το λέτε, την ΕΛΑΣ».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε, με τον κ. Πλεύρη να επιμένει στην κριτική του για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τσίπρα του 2015, ενώ μια αναφορά του στην τότε υπουργό Τασία Χριστοδουλοπούλου προκάλεσε νέα παρέμβαση του κ. Δρίτσα. «Ούτε η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θα με διέκοπτε τόσο», σχολίασε ο κ. Πλεύρης, προκαλώντας την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία, που ζήτησε «αυτά να λείπουν».

Τι προβλέπει το νέο μεταναστευτικό σύμφωνο

Πέρα από την κόντρα, ο Πλεύρης παρουσίασε και το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για το νέο Σύμφωνο, παραδεχόμενος ότι ο ίδιος το ήθελε πιο σκληρό. ««Όπου υπάρχει ευελιξία, πάμε στο πιο αυστηρό, είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης», διευκρίνισε. Όσοι φτάνουν και δεν έχουν προσφυγικό προφίλ αλλά προέρχονται από χώρες όπως η Αίγυπτο, το Μπανγκλαντές και το Πακιστάν, θα μπαίνουν σε κράτηση έως 12 εβδομάδες. Το αίτημά τους θα εξετάζεται και σε περίπτωση απόρριψης, θα απελαύνονται.

Παράλληλα, για όσους δεν θέλουν την απέλαση, υπάρχει το ζήτημα των ασφαλών τρίτων χωρών, αλλά και το σχέδιο για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Μέχρι στιγμής, πέντε κράτη έχουν συμφωνήσει σε αυτό, με τον κ. Πλεύρη να εκτιμά ότι θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά, καθώς κάποιος χωρίς άσυλο «θα προτιμήσει να πάει πίσω στη χώρα του».

Διαφορετική μεταχείριση, με βάση της προβλέψεις του νέου Συμφώνου, θα έχουν όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ, που θα πηγαίνουν σε ανοιχτές δομές και θα κάνουν αίτηση ασύλου. Εφόσον απαντηθεί θετικά, αποκτούν τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. «Το πλαίσιο γίνεται πιο αυστηρό, όμως αυτός που είναι πραγματικά δικαιούχος ασύλου, δεν χάνει τίποτα από τα δικαιώματά του», διαβεβαίωσε.