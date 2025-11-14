Δομή Σιντικής Σερρών: Τριετής φυλάκιση για 30 μετανάστες μετά τα επεισόδια

Στους 30 μετανάστες που συμμετείχαν στα επεισόδια στην κλειστή δομή του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες, τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών μηνών και το χρηματικό πρόστιμο 450 ευρώ στον καθένα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, ένας από τους μετανάστες χτύπησε αστυνομικό και το δικαστήριο του επέβαλε ποινή τριών χρόνων και επτά μηνών. Σημειώνεται ότι η απόφαση είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, κατά την απολογία τους οι 30 μετανάστες, 29 Αιγύπτιοι κι ένας από το Μπαγκλαντές, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και είπαν ότι κατά την διάρκεια των επεισοδίων βρίσκονταν στα δωμάτια τους.

Οι μετανάστες πέταξαν πέτρες στους αστυνομικούς

Οι αστυνομικοί που είχαν υπηρεσία στη Δομή στις Σέρρες κατέθεσαν ότι ήταν μια δύσκολη κατάσταση που έπρεπε να διαχειριστούν διότι, όπως είπαν, οι μετανάστες πέταξαν προς το μέρους τους πάρα πολλές πέτρες και κινήθηκαν απειλητικά προς αυτούς.

Μάλιστα, όπως είπαν από τις πέτρες έσπασε η ασπίδα ενός συναδέλφου τους ενώ κάποιοι προσπάθησαν να σκαρφαλώσουν στα συρματοπλέγματα ή να σκάψουν κάτω από αυτά με σκοπό να αποδράσουν.